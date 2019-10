ROMANIA - NORVEGIA, MARTI, 21:45, LA PRO TV | Norvegienii fac acum antrenamentul oficial pe National Arena! Conferinta de presa Contra la ora 17:30

13:45 Romania - Norvegia, marti, 21:45, IN DIRECT la ProTV



Romania se afla in fata unui meci vital pentru calificarea la EURO 2020. Marti, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV, echipa nationala intalneste Norvegia pe National Arena.



Inaintea partidei, situatia grupei F a preliminariilor arata in felul urmator:



1. Spania - 19p

2. Suedia - 14p

3. Romania - 13p

4. Norvegia - 10p

5. Malta - 3p

6. Insulele Feroe - 0p



Programul meciurilor de marti, 15 octombrie



21:45 Romania - Norvegia, IN DIRECT la ProTV

21:45 Suedia - Spania

21:45 Insulele Feroe - Malta



*Rezumatele se vad la PRO X, dupa miezul noptii