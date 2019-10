ROMANIA - NORVEGIA, marti, 21:45, LIVE LA PROTV | "Cand nu sunt eu criticat?" Contra a explicat de ce l-a pus pe Ianis in banda dreapta: "Asa am facut si cu Mitrita!"

Romania - Norvegia se joaca marti seara, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV.

Romania a castigat cu emotii in Feroe, in ciuda scorului. "Tricolorii" au castigat cu 3-0, dar toate golurile au venit in ultimul sfert de ora.

Evident, dupa o prestatie stearsa, criticile nu au intarziat sa apara, iar una dintre ele au vizat pozitia in care a folosit Ianis Hagi. Cosmin Contra spune ca doar pe foaie pozitia lui Ianis era cea de mijlocas dreapta, in realitate Hagi jr avand libertate totala de miscare.

Contra se asteapta ca si dupa meciul cu Norvegia sa fie criticat, chiar daca va castiga partida de pe Arena Nationala.

"Pe Ianis nu l-am pus in partea dreapta, a avut libertate de miscare. Inclusiv lui Mitrita i-am cerut acest lucru. Asa au venit si fazele periculoase. Cand nu sunt criticat eu? Conteaza rezultatul si atitudinea jucatorilor. Nimeni nu a vorbit de atitudinea baietilor si ca nu s-au dat batuti. Ce conteaza ca dam gol in minutul 1 sau in minutul 80? Maine, indiferent de rezultat, vor exista critici. Si daca vom castiga, vor exista critici", a declarat Cosmin Contra in cadrul unei conferinte de presa.