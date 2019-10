ROMANIA - NORVEGIA, MARTI, 21:45, PRO TV | "CE?! JUCAM CU STADIONUL PLIN?!" Jucatorii Norvegiei au aflat la Bucuresti ca meciul se joaca cu 30.000 de copii in tribune: VIDEO

Romania - Norvegia e marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV! Urmarim si comentam meciul pe www.sport.ro.

Selectionerul Norvegiei, Lars Lagerback, si mijlocasul Stefan Johansen, au vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. Fotbalistul lui Fulham a recunoscut ca a aflat la Bucuresti faptul ca pe stadion vor fi peste 30.000 de spectatori la ora meciului. Norvegienii nu au vazut live meciul Romaniei cu Feroe, dar spun ca sunt pregatiti 100%.

Stefan Johansen: "Am aflat pe aeroport ca se joaca cu spectatori! Dar nu ne intereseaza ce se intampla in tribune"

"Eu nu am vazut meciul, cred ca niciun jucator nu a vazut. Dormeam la ora aceea. Dar cu siguranta ne-am pregatit, am vazut multe meciuri ale Romaniei, stim ce ne asteapta si stim ca trebuie sa fim pregatiti.

Am aflat la aeroport ca vom juca in fata a 30.000 de copii. Dar daca asta e regula noi nu avem ce sa facem. Pe noi ne intereseaza ce se intampla pe teren, nu in tribune. Ne pregatim normal", a spus Stefan Marius Johansen in cadrul unei conferinte de presa.