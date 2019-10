ROMANIA - NORVEGIA, MARTI, 21:45, la PRO TV | "Credeam ca nu mai poate sa ma surprinde nimic! M-am inselat!" Selectionerul Norvegiei nu se astepta ca FRF sa aduca 30.000 copii la meci

Romania - Norvegia e marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV si pe www.sport.ro

Lars Lagerback, selectioner Norvegia: "Romania, o echipa cu jucatori buni si tehnici!" // "Nu stiam ca UEFA ca permite copiilor sa vina la meci"

"Asta e cea mai comuna intrebare (n.r Daca este un meci crucial). Este greu de spus, pentru ca antrenorul vostru a rotit mult jucatorii. Aveti o echipa interesanta de tineret, am vazut un meci de la EURO U21, sunt multi jucatori buni acolo. In plus, exista si jucatori mai experimentati. Nu iau un jucator individual, cred ca intreaga echipa este buna si puternica. La sedinta am incercat sa ghicim putin cum va arata echipa Romaniei. Cred ca noi trebuie sa ne gandim asupra jocului nostru si trebuie sa invingem Romania.

Am vazut jocul Romaniei cu Feroe, sigur. A fost destul de similar cu meciul nostru acolo. Feroe e o echipa greu de strapuns cand joaca acasa. Acolo se joaca pe sintetic, e dificil. Dar Romania s-a descurcat foarte bine, a dominat meciul, a avut rabdare. Schimbarile din repriza a doua au aratat foarte bine. Romania a aratat un fotbal bun acolo.

Am crezut ca n-o sa mai mai surprinda nimic, dar uite ca ma surprinde. Nu stiam ca UEFA are aceasta regula si ca permite copiilor sa vina la meci in aceste conditii. Chiar daca nu pot spune ca o inteleg in totalitate, pot spune ca am respect pentru suporterii romani si pentru regulamentele UEFA.

Respectam toate regulile si respect mobilizarea Federatiei Romane de Fotbal, dar vreau sa spun un singur lucru. Sper ca maine sa nu existe alte incidente de tipul celor petrecute in trecut, speram ca nu vom fi nevoiti sa ne confruntam cu o atmosfera ostila.

Nu sunt niciodata multumim cu un egal, dar uneori, in functie de cursul jocului, te poti multumi si cu un punct. Insa noi suntem profesionisti, iar in fotbal nu poti fi niciodata multumit cand nu castigi", a spus Lars Lagerback, selectionerul Norvegiei.