ROMANIA - MALTA, PROTV: Calculele lui Contra pentru calificare: "Avem 4 finale!" Cum ajungem la EURO 2020

Cu Norvegia si Suedia va da Romania marile batalii pentru EURO, insa pana acolo o va intalni pe Malta, duminica, 19.00, in direct la PROTV!

Cosmin Contra a vorbit in cadrul conferintei de presa inaintea meciului cu Malta, asigurand suporterii romani ca urmatoarele meciuri vor fi tratate ca finale, ale caror trofeu este mult dorita calificare la Campionatul European din 2020.

"Urmeaza 4 finale, daca vom castiga cele 4 meciuri, vom ajunge la Campionatul European", a spus Contra despre urmatoarele partide pe care nationala Romaniei le va disputa.

Contra nu ia in calcul si o victorie in Spania. Selectionerul a fost criticat pentru repriza fricoasa pe care romanii au avut-o in fata Spaniei. Raspunsul sau a fost transant: "Nu ma deranjeaza nimic!".

Intrebat daca a fost deranjat de comparatia cu Daum, Contra a ales sa evite raspunsul.

Cosmin Contra a vorbit si despre posibila interdictie a suporterilor din partea UEFA, tinand sa precizeze importanta acestora la meciurile nationalei: "Fara spectatori ar fi foarte greu!".

Ianis Hagi nu se teme

Aflat la conferinta de presa, jucatorul celor de la Genk a vorbit cu incredere despre partidele urmatoare.

"Meciurile decisive le jucam acasa, nu avem de ce sa ne fie frica!"

Prima finala e cu Malta, duminica seara de la 19.00