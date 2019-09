ROMANIA - MALTA, PROTV: "Daca nu ne calificam, sa traga linie, sa porneasca de la ZERO!" Contra, somat sa promoveze tinerii U21

Ionel Ganea a vorbit despre nationala mare si planul pe care ar trebui sa il aiba in considerare Cosmin Contra in cazul in care Romania nu se califica la EURO 2020.

Ionel Ganea a vorbit in exclusivitate despre prestatia nationalei, schimbarile pe care le-ar fi facut el in primul 11 dar si despre planul pe care ar trebui sa il ia in considerare Contra in cazul in care Romania nu se califica la EURO 2020.

"Nu stiu ce a declarat Pancu, atmosfera a fost foarte placuta, parerea mea e ca au fost doua reprize foarte diferite. Chiar daca Spania a jucat mai bine, puteam pe final sa obtinem un rezultat de egalitate."

"Este un jucator tanar cu calitati foarte bune.E usor sa ajungi sus, la cel mai inalt nivel, dar cel mai important este sa te mentii.", a spus despre George Puscas.

"Eu cred ca greseala lui Cosmin a fost ca nu a avut de la inceput un mijlocas de banda dreapta. Eu spun ca de acolo s-a rupt jocul echipei noastre.".

"Pot spune ca meciurile trebuie castigate obligatoriu daca mai vrem sa speram la calificare. Cred ca pentru locul 2 mai avem sanse. Daca nu, ar trebui sa se traga linie, sa se porneasca de la 0, o noua generatie la fel cum au facut si Franta si Spania.".

Romania intalneste Malta duminica, ora 19:00, la PROTV!