ROMANIA - MALTA, PROTV: Puscas nu mai doarme dupa ratarea cu Spania: "Simteam ca e gol, incredibil!" Cum vrea sa se revanseze

Tintele lui Puscas pentru urmatoarele meciuri ale Romaniei.

"Simteam ca e gol, cand scoate cu piciorul incredibil, nu-mi venea sa cred!"



Puscas spera sa-l reintalneasca pe Kepa de la iarna in prima liga engleza.

Echipele mari sunt cu ochii pe el, insa el declara ca "deocamdata nu am o echipa la care as vrea sa evoluez!"

Englezii l-au comparat pe Puscas cu bestia Diego Costa.

"Eu sunt George Puscas deocamdata si vreau sa imi creez un nume al meu".

Tatal i-a promis lui Puscas ca ii face statuie in curte. Are una, dar nu e cu fiul lui.

"M-as bucura sa scoata statuia aia pe care o am in curte, ca am o statuie foarte frumoasa, un om pur si simplu dezbracat, intr-o curte cu iarba. Nu-mi place, sa o inlocuiasca cu alta."