ROMANIA - MALTA, PRO TV | "Contra nu are experienta, nu are note in CV!" Cornel Dinu lanseaza un atac devstator la adresa lui Contra si da de pamant cu nationala Romaniei

Romania-Malta e duminica, de la ora 19:00 in direct la PRO TV.

Romania va juca al 6-lea meci din grupa F din cadrul preliminariilor EURO 2020 impotriva celor din Malta. Nationala Maltei nu s-a calificat niciodata la un turneu final. Au un lot care valoreaza 3,45 de milioane de euro pe transfermarkt, valorand aproape de 30 de ori mai putin decat nationala Romaniei.

Cornel Dinu a vorbit despre nationala antrenata de Contra si a facut referire la meciul cu Spania. Fostul mare international este de parere ca selectionerul Cosmin Contra nu are experienta necesara pentru a alege cel mai bun prim 11 si lanseaza un atac la adresa acestuia.

"Daca vrei sa nu ajunga mingea la atacantii adversi, sa te faca praf, fa si tu ceva. Sa nu ajunga aia la Tosca, la saracul Chiriches, la Grigore, Doamne ce alegeri. Joaca, ba mai degraba cu Pascanu, cu Rus, cu astia, ca nu ai pierdut, ai doar de castigat.

Chiriches cand a vrut sa il deposedeze pe unul, si-a rupt umarul, Tosca ala e implantat in teren, Doamne fereste. Cosmin nu are experienta, uitati-va cat a rezistat el la echipele de club, nu are note in CV, dar la ce a ajuns fotbalul, cu Burleanu, cu Bordescu ala si cu aia, cu povestitorul Stoichita, nu te mai mira nimic, ne meritam soarta", a spus Cornel Dinu la Digi.