ROMANIA - MALTA, PRO TV | Maltezii vor sa ne enerveze: "Suedia arata mai bine, va termina pe locul 2!" Cum incearca sa evite dezastrul la Ploiesti

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00. LIVE LA PRO TV

Romania va juca al 6-lea meci din grupa F din cadrul preliminariilor EURO 2020 impotriva celor din Malta. Nationala Maltei nu s-a calificat niciodata la un turneu final. Au un lot care valoreaza 3,45 de milioane de euro pe transfermarkt, valorand aproape de 30 de ori mai putin decat nationala Romaniei. Cel mai bine cotat fotbalist din lotul Maltei este mijlocasul Jake Grech, care valoreaza 250 de mii de euro pe transfermarkt.

Antrenorul maltezilor, Ray Farrugia, a vorbit despre partida de maine seara si spera ca Malta sa obtina un rezultat cat mai bun.

"Venim dupa o deplesare grea si dupa un meci greu in Norvegia, dar ne pregatim si speram sa reusim o performanta mai buna decat cu Norvegia.

Urmeaza un meci foarte dificil, dar suntem pregatiti si speram sa obtinem cat de mult se poate din aceasta partida.

Cu siguranta Cosmin Contra va aborda partida la victorie, Romania va presa si va ataca de la inceput. Fiecare meci are povestea lui, dar sunt 100% ca Romania va merge la victorie, va ataca, dar noi speram sa obtinem un rezultat bun, vom vedea la final ce se va intampla", a spus Farrugia la conferinta de presa.

"Cred ca Suedia va termina pe locul 2"



Antrenorul Maltei a vorbit despre situatia din grupa si este de parere ca Suedia are sansele cel mai mari sa termine pe locul 2.

"In acest moment Suedia arata cel mai bine, si cred ca va termina pe locul 2. Dar cred ca si Romania si Norvegia au sansa lor, mai sunt 5 meciuri de jucat, e un drum lung", a mai spus Farrugia.

Am spus-o si alta data, atunci cand joci doua partide la un interval de 3 zile trebuie sa fachi schimbari. Vom avea o abordare diferita. Ma concentrez pe jocul nostru si vedem ce va fi", a mai spus Farrugia.

Farrugia: "Vom avea o abordare diferita"



Antrenorul maltezilor a vorbit si despre tactica pe care o va aborda in partida de maine seara si spuna ce ar trebui sa faca jucatorii sai pentru a obtine un rezultat cat mai bun.

"Cu siguranta vom avea o abordare diferita, pentru ca partida ne impune acest lucru, Romania joaca un fotbal diferit fata de cel practicat de Norvegia.

Mi-as dori sa avem o posesie mai buna, avem un mix de jucatori experimentati, vom invata sa crestem si posesia, si sunt sigur ca in momentul acela, echipa Maltei va arata mult mai bine.

Daca nu vom mai face aceleasi greseli si daca am reusi sa fuctificam sansele pe care le avem am putea obtine un rezultat bun, cred ca cu Romania am avut cele mai multe sanse comparativ cu celelalte partide pe care le-am disputat", a mai adaugat Farrugia.