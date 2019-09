ROMANIA - SPANIA, LIVE 21:45, IN DIRECT LA PRO TV | ECHIPA PROBABILA a Romaniei impotriva Spaniei! Ce a pregatit Contra! Cum poate arata nationala lui Robert Moreno

Urmarim si comentam impreuna partida ROMANIA - SPANIA din preliminariile EURO 2020 pe www.sport.ro!

Romania va lupta cu una dintre fortele Europei pe National Arena, de la 21:45. Meciul va fi transmis in direct la PRO TV.

Tricolorii spera la un rezultat cat mai bun in fata ibericilor. Chiar daca spaniolii au absente importante in echipa, numele venite la Bucuresti sunt cat se poate de redutabile.

In ciuda faptului ca spaniolii pot surprinde pe oricine, Cosmin Contra s-a aratat optimist inaintea partidei si a declarat ca increderea si determinarea sunt calitatile care nu trebuie sa le lipseasca elevilor sai atunci cand intra pe teren. Totusi, selectionerul s-ar multumi si cu un egal.

"Indiferent de adversar intram pe teren cu gandul sa castigam. La sfarsit as fi multumit cu un egal, ar fi foarte bine. Dar inainte de meci le tramsmit jucatorilor sa faca totul pentru victorie", a spus Cosmin Contra.

Selectionerul pregateste surprize in ceea ce priveste alcatuirea echipei si sistemul de joc pentru meciul de diseara. Contra a marturisit ca se gandeste la o abordare noua chiar in conferinta de presa.

"Am in minte planul tactic si cum vom incepe, stiu 90% din echipa, stiu si cum facem daca vom primi gol. E important ca jucatorii sa intre pe teren apti 100%, in acelasi timp sa avem curaj, sa nu ne fie frica sa le punem probleme. Daca nu vom avea mingea, daca ne vom aparea, ne va fi greu sa obtinem un rezultat bun.

Eu incerc sa aduc o surpriza in atitudinea echipei, dar ei probabil se asteapta la surprize. Voi vedea, am incercat sa lucram alt sistem. Vom vedea daca putem sa-i surprindem", a spus Contra la conferinta de presa.

ECHIPELE PROBABILE

ROMANIA: Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Chiriches, Grigore, Tosca, Stanciu, Marin, Deac, Puscas, Keseru

SPANIA: Kepa - Jordi Alba, Hermoso, Ramos, Carvajal, Dani Ceballos, Parejo, Busquets, Fabian Ruiz, Paco Alcacer, Rodrigo

Statistica e de partea noastra!

Romania are un avantaj statistic in fata Spaniei, care ne face sa speram la un rezultat favorabil nationalei noastre.

Romania nu a pierdut niciodata in fata selectionatei iberice si suntem adversarul in fata caruia Spania a jucat de cele mai multe ori in deplasare fara sa reuseasca victoria.

Romania este a treia cea mai grea adversara pentru Spania, dupa Germania si Italia, in fata carora au 8, respectiv 7 meciuri fara succes.

Echipa antrenata de Cosmin Contra are inaintea acestui meci un alt palmares interesant: Romania a pierdut doar o data in ultimele 14 meciuri jucate. Infrangerea a venit in fata Suediei, in preliminariile EURO 2020.

Robert Moreno: "Spania trebuie sa castige grupa"

Selectionerul Spaniei a studiat cu atentie echipa Romaniei si a fost impresionat de Nicusor Stanciu.

Robert Moreno a spus ca nationala Romaniei nu trebuie tratata superficial si ca va pregati foarte bine meciul.

"Abia astept sa inceapa meciul. O sa fie dificil, dar sper ca totul sa fie bine. Am o imagine in legatura cu primul 11, port consultari cu staff-ul si hotaram inainte de meci.

Orice partida castigata este foarte importanta. Ne dorim sa terminam clarificarile pe primul loc cu 30 de puncte, sau in jurul a 30 de puncte.

E posibil ca maine sa fie un portar, iar la urmatorul meci sa fie altul. Toti pot juca. Le-am spus sa fie concentrati.

Inainte sa studiez echipa Romaniei ii stiam pe Florin Andone, Sapunaru, care nu e acum aici, si Hagi. Dar acum ii cunosc pe toti. M-a impresionat toata echipa si munca desfasurata de Cosmin Contra. Daca ar trebui sa numesc un singur jucator, acela ar fi Stanciu", a spus Moreno la conferinta de presa.

LOTUL SPANIEI PENTRU MECIUL CU ROMANIA

Portari: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Roma)

Fundasi: Unai Nunez (Athletic), Hermoso (Atletico), Alba (Barcelona), Ramos (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Jesus Navas (Sevilla), Gaya (Valencia).

Mijlocasi: Ceballos (Arsenal), Saul (Atletico), Busquets (Barcelona), Thiago (Bayern), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Fabian (Nápoli), Suso (Milan), Parejo (Valencia)

Atacanti: Alcacer (Borussia Dortmund), Rodrigo Moreno (Valencia), Sarabia (PSG), Oyarzabal (Real Sociedad).

LOTUL ROMANIEI PENTRU MECIUL CU SPANIA

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon), Florin Nita (Sparta Praga), Ionut Radu (Genoa)

Fundasi: Romario Benzar (Lecce), Vlad Chiriches (Napoli), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Dragos Grigore (Ludogorets), Adrian Rus (MOL Fehérvár), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep), Florin Stefan (Sepsi OSK)

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Anderlecht), Razvan Marin (Ajax), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova) Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Paul Anton (Krylya Sovetov), Ciprian Deac (CFR Cluj), Ianis Hagi (Genk), Alexandru Maxim (Mainz), Gheorghe Grozav (Kisvárda), Adrian Paun (CFR Cluj)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets), George Puscas (Reading), Florin Andone (Galatasaray)