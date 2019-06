ROMANIA - GERMANIA U21: Cuvinte URIASE din partea unui campion mondial: "Romanii au calitati, nu-i subestimati!" 

Jerome Boateng a fost campion european cu nationala de tineret a Germaniei, iar apoi a ajuns campion mondial la seniori.

Jerome Boateng, vedeta lui Bayern, a tinut sa le transmita un mesaj pustilor de la nationala U21 a Germaniei in ziua semifinalei EURO 2019 cu Romania.

Boateng a cucerit titlul european cu nationala U21 a Germaniei in 2009, primul trofeu european obtinut de nemti, iar in 2014 a fost titular in finala castigata de Germania cu Argentina la seniori.



Boateng: Romanii au calitati, sa nu-i subestimati!



"Sper ca aceasta generatie sa ne calce pe urme si le urez din suflet sa castige titlul european in Italia. Baietii nu ar trebui sa subestimeze adversarul, o echipa care invinge Anglia cu 4-2 are calitati. Un meci de calificare depinde de toate detaliile, fiecare eroare conteaza. Le transmit sa se bucure de meci", a spus Boateng pentru Kicker.

