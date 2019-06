Am dat lovitura la a doua calificare la un European U21! Vezi cum ne-am descurcat in celelalte editii si cine ne-a lasat acasa

Partida Romania - Germania, se va juca joi, 27 iunie, de la ora 19.00, pe Stadio "Renato Dall’Ara" din Bologna, si va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



De la infiintarea competitiei, in 1978, Romania s-a calificat de doar doua ori la un turneu final al Campionatului European U21. „Tricolorii mici” au mai ajuns la Euro 1998, cand au iesit pe ultimul loc din cele 8 participante, desi am fost tara-gazda, si la editia din acest an, cand am atins deja semifinalele. In rest, echipa noastra de tineret a fost eliminata in preliminarii de fiecare data - de 2 ori in play-off, de Franta (2002) si Anglia (2011), iar in restul datilor direct din grupe de 3 viitoare castigatoare ale trofeului, de 1 finalista si de 7 semifinaliste.

1978

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 7, cu 2 puncte, dupa Iugoslavia (6p, castigatoarea turneului final) si Spania (4p)

1980

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 2-a in Grupa 7, cu 4 puncte, in spatele Ungariei (6p), dar in fata Turciei (0p)

1982

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 4, cu 5 puncte, in spatele Angliei (9p, castigatoarea turneului final) si Ungariei (6p), dar inaintea Elvetiei (4p)

1984

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 5, cu 5 puncte, in spatele Italiei (10p, semifinalista la turneul final) si Cehoslovaciei (9p), dar in fata Ciprului (0p)

1986

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 3, cu 6 puncte, dupa Anglia (8p, semifinalista la turneul final) si Finlanda (6p, golaveraj mai bun), dar inaintea Turciei (4p)

1988

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 2-a in Grupa 1, cu 6 puncte, in spatele Spaniei (10p), dar inaintea Austriei (6p, golaveraj mai slab) si Albaniei (2p)

1990

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am iesit pe locul al 2-lea in Grupa 1, cu 6 puncte, in spatele liderului Bulgaria (10p), dar mai sus decat Danemarca (5p) si Grecia (3p)

1992

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 2 pe locul al 3-lea, cu 4 puncte, dupa Scotia (10p, semifinalista la turneul final) si Bulgaria (8p), dar inaintea Elvetiei (2p)

1994

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat locul al 2-lea in Grupa 4, cu 15 puncte, in spatele Cehoslovaciei (19p), dar inaintea Belgiei (13p), Tarii Galilor (11p) si Ciprului (0p)

1996

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 1, cu 16 puncte, in spatele Frantei (21p, semifinalista, ocupanta locului 3 la turneul final) si Poloniei (17p), dar inaintea Slovaciei (14p), Israelului (12p) si Azerbaidjanului (3p)

1998

- calificati la turneul final / am castigat Grupa 8 preliminara, cu 24 puncte, in fata Islandei (13p), Irlandei (9p), Lituaniei (9p) si Macedoniei (4p) / la turneul final gazduit de Romania, pe stadioanele „Lia Manoliu”, „Steaua” si „Cotroceni”, tricolorii au iesit pe locul 8, ultimul, dupa ce au pierdut meciurile Olanda (1-2, sferturi de finala), Germania (0-1, dupa prelungiri, locurile 5-8) si Rusia (1-2, locurile 7-8)

2000

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am ocupat pozitia a 3-a in Grupa 7, cu 12 puncte, dupa Slovacia (17p, semifinalista la turneul final) si Portugalia (17p), dar inaintea Ungariei (6p) si Azerbaidjanului (4p)

2002

- nu ne-am calificat / eliminati in play-off de Franta (finalista la turneul final), dupa 0-1 si 0-4 / terminasem Grupa 8 pe locul al 2-lea, cu 16 puncte, dupa Italia (19p, semifinalista la turneul final) si inaintea Ungariei (15p), Lituaniei (6p) si Georgiei (3p)

2004

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 2 abia pe locul al 4-lea, cu 7 puncte, dupa Norvegia (19p, rezultate mai bune directe), Danemarca (19p) si Bosnia&Hertegovina (13p), inaintea Luxemburgului (0p)

2006

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 1 pe locul al 3-lea, cu 19 puncte, in spatele Olandei (23p, castigatoare a turneului final) si Cehiei (21p) si in fata Macedoniei (9p), Finlandei (7p) si Armeniei (5p)

2007

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 10 pe locul al 2-lea, cu 3 puncte, dupa Germania (6p) si inaintea Irlandei de Nord (0p)

2009

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 10 pe locul al 3-lea, dupa Tara Galilor (18p) si Franta (17p), dar inaintea Bosniei (4p) si Maltei (3p)

2011

- nu ne-am calificat / eliminati in play-off de Anglia, dupa 1-2 si 0-0 / am castigat Grupa 1, cu 25 puncte, inaintea Rusiei (22p), Moldovei (14p), Letoniei (13p), Insulelor Feroe (11p) si Andorrei (1p)

2013

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 9 pe locul al 3-lea, cu 14 puncte, dupa Franta (21p) si Slovacia (15p), dar inaintea Kazahstanului (4p) si Letoniei (2p)

2015

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 6 pe locul al 2-lea, cu 12 puncte, in spatele Germaniei (20p, semifinalista la turneul final), dar inaintea Muntenegrului (11p), Irlandei (8p) si Insulelor Feroe (4p)

2017

- nu ne-am calificat / eliminati in preliminarii, dupa ce am terminat Grupa 5 pe locul al 3-lea, cu 16 puncte, in spatele Danemarcei (28p) si Bulgariei (17p), dar inaintea Tarii Galilor (16p, rezultate mai slabe in meciurile directe), Luxemburgului (6p) si Armeniei (1p)

2019

- calificati la turneul final, semifinalisti / am castigat Grupa 8 preliminara, cu 24 puncte, terminand inaintea Portugaliei (22p), Bosniei (18p), Tarii Galilor (13p), Elvetiei (10p) si Liechtensteinului (0p) / la turneul final am castigat Grupa C, dupa victorii cu Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si egal cu Franta (0-0) / in semifinale vom juca cu Germania

2021

- Romania va juca in Grupa 8 preliminara, alaturi de Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta