Iubita lui Manea si-a revenit dupa scandalul de la meciul cu Franta! Va fi pe stadion la Bologna: mesajul pentru nationala U21

Iubita lui Manea, Andreea a trecut peste scandalul de la meciul cu Franta, cand a fost lovita in fata si a ajuns la spital.

Ea si-a revenit si va fi in galeria Romaniei la Bologna. Radoi a cerut mai multa protectie pentru iubitele fotbalistilor sai.

Si la Bologna, nationala va avea parte de un stadion plin de romani.

"Important este sa ii sustinem in meciul de maine si sa ne rugam sa se califice in finala, pentru an ne bucura cu totii, toti romanii de peste tot, din fata televizoarelor si toti romanii care vor sa ii sustina pe baieti", a spus Andreea.

Iubita lui Manea i-a atras atentia femeii care a calcat-o sa fie mai atenta, dar aceasta si-a iesit din minti. Femeia a lovit-o cu piciorul in fata pe iubita fotbalistului. Sotul femeii a continuat scandalul. I-a dat si el un pumn iubitei lui Manea, care a ajuns cu salvarea la spital. Romanul a fost ridicat de politisti.

15 mii de romani sunt asteptati in tribune la Bologna.