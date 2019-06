ROMANIA LA EURO U21 | Radoi i-a raspuns lui Gigi Becali: "Chiar nu ma intereseaza cine se supara daca nu raspund la telefon!" Motivul pentru care nu a vorbit cu patronul FCSB

Romania U21 va juca in semifinalele EURO U21 contra Germaniei, joi, ora 19:00.

Mirel Radoi este concentrat 100% pentru meciul cu Germania si nu are timp sa raspunda la telefoane. Selectionerul a explicat motivele pentru care nu i-a raspuns nasului sau Gigi Becali in aceste zile.

Radoi a precizat ca nici macar cu familia nu a vorbit in ultima perioada fiind ocupat pe ce are de facut cu nationala la EURO U21.

"In cele doua zile am dormit 9 ore. Azi la pranz am dormit a zecea ora. Nu aveam cum sa raspund la telefon. Nici lui Gigi Becali, nici altcuiva. Nu stiu ce fac copiii mei, nu stiu ce face sotia. Nu stiu decat ce fac jucatorii mei in cantonament. In momentul asta, chiar nu ma intereseaza cine se supara daca nu raspund la telefon. Vom vedea daca ii voi raspunde dupa meciul cu Germania", a declarat Mirel Radoi in cadrul unei conferinte de presa.