ROMANIA U21 - GERMANIA U21 | "Asa cum au fost englezii si croatii, asa sunt si ei!" George Puscas stie arma secreta a nationalei U21: "Asa am scos aceste victorii"

Romania - Germania e prima semifinala de la EURO U21, porogramata joi, de la ora 19:00!

Romanii au reusit performanta incredibila de a se califica in semifinalele EURO U21, dupa ce au castigat grupa din care mai faceau parte Franta, Anglia si Croatia. Pustii lui Radoi au invins croatii si englezii si au facut egal, 0-0, cu francezii in ultimul meci din faza grupelor.

Acum, Romania va intalni Germania, in meciul care poate aduce o calificare istorica in finala EURO U21!

Inainte de meciul cu nemtii, care au cifre mult superioare nationalei noastre, George Puscas, atacantul de la U21, crede ca Romania are o arma greu de ucis: foamea de victorii.

Puscas, care a inscris in faza grupelor de doua ori, cu Croatia si Anglia, nu se teme de fundasii nemti, laudati pentru abilitatile lor si crede ca Romania poate aduce victoria mult visata in meciul de joi, de la Bologna.

George Puscas: "Asa cum au fost croatii si englezii, asa sunt si ei!"

"Maine va fi un meci frumos, un meci important. Cred ca va trebui sa traim cu totii acest meci cum am trait prima partida cand am venit aici, fara presiune, cu placerea de a juca fotbal. Este un moment important pentru tara noastra, pentru fotbalul nostru, dar noi jucatorii suntem pregatiti. In seara aceasta vom pregati si mai bine meciul cu Mister. Stim foarte bine fiecare ce avem de facut si nu ne ramane decat ca maine la ora meciului sa fim pregatiti pentru o asemenea semifinala de o mare anvergura.

Ne bucuram ca Gica Hagi crede in noi, crede ca vom ajunge in finala. Credem si noi, crede si grupul acesta ca vom ajunge in finala si ramane de vazut cine va marca, nu cred ca va conta daca noi maine seara vom iesi victoriosi.

Nu stim cum ne vor astepta romanii, ne asteptam la o supriza, dar nu vreau sa ma gandesc deocamdata acolo. Mai avem doua meciuri, vreau sa ma gandesc deocamdata la meciurile acestea. Ne mai lipseste putin si cred ca trebuie sa ramanem concentrati, pentru ca daca am ajuns pana aici, inseamna ca avem potential si nu trebuie sa ne gandim la ce se intampla in tara sau la vacanta. Important acum e sa mai tragem putin de noi.

Toate meciurile de aici de la EURO au fost cele mai importante pana acum, pentru ca nu am mai fost la un asemenea turneu. Echipa nationala nu a mai fost pana acum la un asemenea turneu si cred ca orice jucator, inclusiv eu, a trait cele mai frumoase meciuri de cand joaca fotbal. Nu ma gandesc la fundasii de la Germania. Asa cum au fost si cei de la Anglia, si cei de la Franta, asa vor fi si ei si cred ca noi vom fi pregatiti la ora meciului.

Nu vrem sa ne gandim la caldura pe care o vom intalni maine. Asa cum am facut-o la meciul cu Croatia, noi am uitat de caldura, eram montati, concentrati pe Croatia si asta ne-a facut sa dam totul. Maine la ora meciului vom vedea daca va fi cald, daca nu va fi cald, oricum va fi la fel pentru amandoua echipele si cine-si va dori mai mult, va deveni victorios.

Cand voi simti ca nu mai pot, ma voi gandi la ce am facut pana acum, la obiectivul pe care suntem atat de aproape sa-l indeplinim, la milioanele de romani care ne urmaresc, la culorile pe care le purtam. Aceste lucruri ne vor face sa mai impingem putin camionul si sa ajungem acolo unde inca visam si ar fi ceva exceptional.

Am mai zis-o si in interviurile anterioare: noi, grupul acesta, cred ca am scos aceste victorii prin foamea aceasta pe care noi si echipa nationala o avem de mult timp. Avem o foame incredibila de victorii si de succes, suntem o echipa super unita si asta ne-a facut sa ajungem in momentul acesta, atunci cand probabil nimeni nu credea ca avem sanse. Noi am fost acolo, prezenti, sa demonstram ca Romania poate sa ajunga la un asemenea nivel", a spus George Puscas la conferinta de presa dinaintea meciului cu Germania.