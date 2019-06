ROMANIA - GERMANIA la EURO U21, LIVE 19:00 | Radoi i-a pus pe jucatori sa exerseze loviturile de la 11 metri! Cum arata LISTA EXECUTANTILOR

Romania intalneste Germania diseara, de la 19:00, la Bologna, in semifinalele EURO U21.

Ianis Hagi, George Puscas si Ionut Radu joaca pentru prima finala europeana din istoria unei nationale de fotbal a Romaniei. Diseara, de la 19:00, reprezentativa de tineret intalneste Germania. Ultima data cand i-am intalnit pe nemti, acum 5 ani, ne-au administrat un dureros 8-0. Multe lucruri s-au schimbat, insa, de atunci.

Romania U21, pregatita pentru orice! Radoi a exersat loviturile de departajare



Romania a trecut de Croatia si Anglia in faza grupelor, 4-1, respectiv 4-2, si a remizat contra Frantei, scor 0-0. Castigatoare a grupei C, nationala de tineret va da piept acum cu Germania, principala favorita in viziunea bookmakerilor la castigarea EURO U21.

Pentru meciul de diseara, jucatorii Romaniei s-au pregatit ca trupele commando. Ei spun ca sunt extrem de motivati si de bine montati din punct de vedere psihic. Radoi i-a pus sa exerseze si loviturile de la 11 metri, in cazul in care se va ajunge la o astfel de departajare.

Pana acum, Romania U21 a avut doua penalty-uri la acest turneu final, iar George Puscas le-a transformat pe amandoua. El a dat cate un gol cu Croatia si Anglia. Puscas este intre primii 5 executanti din echipa Romaniei.

Un al doilea executant va fi Ianis Hagi, fotbalist care a dat 5 din 10 goluri in sezonul trecut din lovituri de la 11 metri.

Alaturi de Puscas si Ianis Hagi se afla Florinel Coman, Dennis Man si Andrei Ciobanu, jucatori cu procentaje ridicate ale transformarilor, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor.

Totusi, de mentionat ca Ciobanu nu a jucat pana acum niciun minut la EURO.

Ionut Radu, portarul Romaniei, a aparat doua penalty-uri in preliminarii.