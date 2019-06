10 lucruri despre adversara Romaniei. Nationala U21 a Germaniei ne-a umilit cu 8-0 la ultima intalnire directa!

Partida Romania - Germania, se va juca joi, 27 iunie, de la ora 19.00, pe Stadio "Renato Dall’Ara" din Bologna, si va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

1. Ultima intalnire dintre cele doua echipe a avut loc pe 9 septembrie 2014. Germania a castigat meciul desfasurat pe „MDCC Arena” din Magdeburg, scor 8-0. Pentru germani au marcat Malli (1), Ph. Hofmann (12), Younes (16), J. Hofman (44, 89), Schulz (63), Da Costa (80) si Stark (86). Selectionerul Viorel Moldovan a inceput atunci in formula Laurentiu Branescu - Mihai Balasa, Deian Boldor, Bogdan Tiru, Steliano Filip - Dragos Nedelcu, Alexandru Cretu - Claudiu Bumba (Doru Popadiuc, 67), Gabriel Iancu (Alexandru Buziuc, 55), Florin Tanase (Dorin Rotariu, 24) - George Puscas. Pentru Germania, selectionerul Horst Hrubesch a contat pe Timo Horn - Danny da Costa, Robin Knoche, Dominique Heintz, Christian Gunter (Nico Schulz, 46) - Emre Can, Moritz Leitner - Jonas Hofmann, Amin Younes (Niklas Stark, 46), Yunus Malli (Felix Klaus, 67) - Philipp Hofmann.

2. Germania s-a calificat la Campionatul European 2019, dupa ce au castigat Grupa 5 preliminara, cu 25 puncte, fiind urmata de Norvegia (15p), Irlanda (14p), Israel (14p), Kosovo (12p) si Azerbaijan (3p). La turneul final, nemtii au castigat Grupa B, cu 7 puncte acumulate, dupa ce au invins Danemarca (3-1) si Serbia (6-1) si au remizat cu Austria (1-1).

3. Desi au multi jucatori cu meciuri in Bundesliga, nationala U21 a Germaniei nu beneficiaza pentru competitia din Italia si San Marino de serviciile unor jucatori importanti, precum Thilo Kehrer (PSG), Felix Passlack (Borussia Dortmund), Pascal Strenzel (Freiburg), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Leroy Sana (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) sau Timo Werner (RB Leipzig).

4. Antrenorul Germaniei, Stefan Kuntz (56 ani), a jucat pe postul de atacant la Borussia Neunkirchen (1980-1983), VfL Bochum (1983-1986, 1998-1999), Bayer Uerdingen (1986-1989), FC Kaiserslautern (1989-1995), Besiktas (1995-1996) si Arminia Bielefeld (1996-1998). El are 25 de meciuri si 6 goluri pentru nationala Germaniei, pentru care a evoluat intre 1993 si 1997, iar in palmaresul sau de jucator se gasesc un titlu in Bundesliga (1991), o Cupa a Germaniei (1990) si un titlu de campion european (1996), plus un titlu de cel mai bun jucator din Bundesliga (1991) si doua titluri de golgheter al primei ligi germane (1985-1986, 1993-1994). Ca antrenor, el le-a pregatit pe Borussia Neunkirchen (1999-2000), Karlsruher SC (2000-2002), Waldhof Mannheim (2003), LR Ahlen (2003), dar si reprezentativa U21 a Germaniei, incepand din 2016. In 2005, el a fost numit manager sportiv la TuS Koblenz, iar intre 2006 si 2008 a ocupat aceeasi functie la Bochum. In perioada 2008-2016, Kuntz a fost presedintele lui Kaiserslautern. Cea mai mare performanta si singura ca antrenor este castigarea Campionatului European, in 2017.

5. Golgheterul all-time al nationalei U21 a Germaniei este Pierre Littbarski, care a marcat de 18 ori in 21 de meciuri, intre 1979 si 1982. Din actualul lot, cel mai bun marcator este Luca Waldschmidt, cu 8 reusite in 13 meciuri. Clasamentul all-time al prezentelor este dominat de Fabian Ernst, care a jucat de 31 de ori, intre 1998 si 2001. Din lotul convocat pentru Euro 2019, cele mai multe meciuri le are Levin Oztunali, 28 de selectii.

6. Valoarea totala a lotului echipei de tineret a Germanie este de 314 milioane de euro. Cei mai scumpi jucatori sunt Jonathan Tah (40 mil. euro), Maximilian Eggestein (30 mil. euro) si Lukas Klostermann (30 mil. euro). Lotul Romaniei este apreciat la 60,95 milioane de euro, iar cei mai scumpi jucatori sunt Ionut Radu (15 mil. euro), Ianis Hagi (6 mil. euro) si Dennis Man (5,5 mil. euro).

7. Echipa noastra de tineret nu a reusit sa invinga niciodata echipa germana, intre Romania U21 si Germania U21 s-au mai disputat urmatoarele meciuri:

Bucuresti, 26 mai 1998: Romania - Germania 0-1 (turneul final al Euro 1998, meciul pentru locurile 5-8) Bucuresti, 1 septembrie 1998: Romania - Germania 0-0 (amical) Koblenz, 23 februarie 2000: Germania - Romania 1-1 (amical) Wilhelmshaven, 5 septembrie 2006: Germania - Romania 5-1 (preliminarii Euro 2007) Giurgiu, 19 noiembrie 2013: Romania - Germania 2-2 (preliminarii Euro 2015) Magdeburg, 9 septembrie 2014: Germania - Romania 8-0 (preliminarii Euro 2015)

8. Toti jucatorii din lotul Germaniei au debutat la nivel de seniori. Din cei 23 de fotbalisti, 20 au meciuri in Bundesliga, 9 dintre trecand de granita a 100 de partide jucate pentru echipele lor. Portarul Markus Schubert a evoluat in 2.Bundesliga, la Dynamo Dresda, in timp ce Benjamin Henrichs evolueaza la AS Monaco, iar Lukas Nmecha are 2 meciuri pentru Manchester City, dar sezonul trecut a jucat la Preston North End, locul 14 in liga a doua engleza. In lotul Romaniei, doar Alex Pascanu nu are meciuri la nivel de seniori, el evoluand doar pentru Leicester U23.

9. De-a lungul timpului, Germania a castigat de doua ori titlul de campioana europeana, la editiile din 2009 (4-0 cu Anglia) si 2017 (1-0 cu Spania). De asemenea, a mai jucat trei finale, de doua ori sub titulatura Republica Democrata Germana (1978 / 0-1, 4-4 / Iugoslavia /// 1980 / 0-0, 0-1 / URSS) si o data ca Republica Federala Germana (1982 / 1-3, 3-2 / Anglia). Deci Germania este campioana en-titre, din echipa care a castigat titlul european in 2017 la aceasta categorie de varsta facand parte Maximilian Arnold, Serge Gnabry, Yannick Gerhardt, Maximilian Philipp, Max Meyer, Davie Selke sau Thilo Kehrer, dar si actualii componenti Mahmoud Dahoud, Nadiem Amiri, Waldemar Anton si Levin Oztunali. Romania s-a calificat la doar doua turnee finale de CE (1998, 2019), cea mai buna clasare fiind semifinala de la aceasta editie.

10. Echipa probabila a Germaniei pentru partida cu Romania: Nubel - Klosterman, Tah, Baumgartl, Mittelstadt - M. Eggestein - Oztunali, Dahoud, Neuhaus - Waldschmidt, Richter Echipa probabila a Romaniei: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Coman - Puscas