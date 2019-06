ROMANIA - GERMANIA U21: Decizia luata de selectionerul nemtilor: ce va face daca se ajunge la 11m! ULTIMA ORA

Nemtii sunt pregatiti pentru orice la semifinala cu Romania de la EURO U21!

Germania U21 e marea favorita sa castige EURO U21 si anul acesta, insa nemtii nu ii subestimeaza pe romani. Selectionerul Germaniei, Stefan Kuntz, e gata sa ia o decizie importanta, in eventualitatea in care cele doua echipe vor ajunge la lovituri de departajare.



ROMANIA - GERMANIA EURO U21: Nemtii vor sa schimbe portarul la 11 metri!

Cotidianul Bild a aflat planul lui Kuntz, in cazul in care Romania U21 si Germania vor incheia meciul si prelungirile la egalitate: vrea sa schimbe portarul la 11 metri. Louis Van Gaal a facut asa la Cupa Mondiala din 2014, in sfertul de finala al Olandei cu Costa Rica si s-a calificat mai departe la loviturile de departajare.

Kuntz e pregatit sa-l schimbe pe titularul Alexander Nubel (22 ani, Schalke) cu rezerva Florian Muller (21 de ani, Mainz). "Este o varianta. Sunt decis sa iau orice decizie ne-ar putea aduce succes!", a spus Kuntz pentru Bild.

Nemtii se tem cu Nubel in poarta la 11 metru: a aparat un singur penalty din 11 in cariera, procentaj de 8%. Muller in schimb a aparat 4 lovituri de la 11 metri din 15, procendatj 27%!

Si Mirel Radoi a anuntat ca este pregatit pentru loviturile de departajare. A exersat cu jucatorii sai la antrenamentul oficial si a pregatit lista executantilor.

Romania - Germania U21 e live pe Sport.ro de la ora 19:00!