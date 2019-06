ROMANIA - GERMANIA 4-2 U21 | Moment amuzant cu Ivan dupa semifinala de la EURO! "Cu ce plec acasa? Cu tricourile si o insigna"

Romania a pierdut semifinala cu Germania de la EURO U21.

Romanii au sperat dupa ce au intrat in avantaj la pauza, scor 2-1, insa s-au vazut egalati imediat dupa pauza. Nemtii au dat golurile victoriei in ultimele minute ale partidei, respectiv 90 si 90+4.

Andrei Ivan a fost titular si a facut o prima repriza de exceptie. Chiar daca Mirel Radoi a ridicat semne de intrebare cu titularizarea sa in defavoarea lui Florinel Coman, decizia s-a dovedit una extrem de buna.

Dupa meci, Andrei Ivan a vorbit cu lacrimi in ochi despre infrangerea suferita si a oferit si un moment amuzant. Atunci cand a fost intrebat cu ce pleaca acasa dupa acest turneu, reporterul referindu-se la ce a invatat dupa aceasta competitie si ce emotii a trait, fotbalistul a raspuns, sincer: "Plec cu tricourile si cu o insigna pe care ne-au dat-o pentru Olimpiada".

"Aceeasi echipa a jucat si cu Croatia si cu Anglia. Am fost putin epuizati. Am dat totul. Sunt bucuros si sunt mandru de mine. A fost si oboseala. Caldura nu a contat prea mult, si ei au jucat pe acelasi teren cu noi.

Nu sunt in masura sa spun ceva de arbitraj. Daca asa a decis domnul arbitru sa faca... Respect.

Am plans cam toti ca eu zic ca meritam sa fim in finala. Am dat totul pe teren, ne-am daruit si trebuia sa jucam finala.

V-am spus, sunt mandru pentru ce am facut. A fost o seara trista pentru ca puteam sa castigam. Asta e istoria meciului.

La pauza nu ne-am crezut in finala. Niciodata sa nu gandesti ca esti calificat la pauza.

Dupa ce ne-au dat golul 3 am simtit ca e incheiat. M-am gandit ca o sa marcam. M-am gandit si la prelungiri. Stateam pe margine si imi incurajam colegii, pentru ca credeam ca o sa jucam prelungiri. Nu a fost sa fie.

Plec acasa cu tricourile amintire si cu o insigna pe care ne-au dat-o pentru Olimpiada. Tin sa le multumesc tuturor suporterilor, au fost cei mai buni si sunt bucuros ca Romania s-a intors in cel mai bun fotbal.

Suntem o generatie foarte buna, am ajuns in semifinalele Europeanului si suntem bucurosi", a spus Andrei Ivan dupa partida.