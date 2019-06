ROMANIA - GERMANIA 2-4: Cicaldau, cel mai TRIST tricolor: "Nu a fost penalty, nici nu ma pot bucura!" VIDEO

Alex Cicaldau a iesit extrem de dezamagit din meciul cu Germania. Romania a fost la cateva minute de prima finala EURO din istoria ei.

Alex Cicaldau critica decizia arbitrului de a dicta penalty in repriza a doua pentru Germania, la o faza la care Ianis Hagi si-a tras de tricou un adversar in afara careului. Romania U21 a fost aproape de finala EURO U21, insa se multumeste cu semifinala si calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Alex Cicaldau: Nu mai pot sa spun ca ma bucur asa mult!

"Dupa acest meci nu pot sa spun ca ma bucur asa mult cand stiu ca puteam sa jucam finala de Campionat European. Suntem mandri ca am facut o tara intreaga fericita, ridicam capul si mergem mai departe. Am luptat, dar am pierdut in ultimul minut, nu avem ce sa facem.

Avem un gust amar, cred ca meritam sa jucam finala. Nu cred ca a fost penalty, nu cred ca ratam calificarea daca nu se dadea. A fost foarte cald, dar a fost si pentru ei, foarte, foarte cald. Am tras pana in ultimul minut, speram la prelungiri, primisem gol in minutul 89", a spus Alex Cicaldau la zona mixta.