Rivala vrea să îi „fure” fotbalistul lui Gigi Becali! Tricolorul va trebui să aleagă

Rivala vrea să &icirc;i &bdquo;fure&rdquo; fotbalistul lui Gigi Becali! Tricolorul va trebui să aleagă Nationala Gigi Becali, o nouă palmă pentru vedetele sale / Foto: Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rivala lui FCSB vrea să aducă unul dintre jucătorii doriți de roș-albaștrii.

TAGS:
Lisav EissatFCSBGigi BecaliDinamo
Din articol

Este vorba despre Dinamo, care își dorește să se întărească în apărare în această vară și este pregătită să se lupte cu FCSB pentru semnătura lui Lisav Eissat.

Dinamo nu renunță la ideea de a-l transfera pe Lisav Eissat

Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională mai are contract cu Maccabi Haifa până în iunie 2027, astfel că pentru al transfera cele două echipei vor trebui să se înțeleagă mai întâi cu formația din Israel.

Dinamo a fost interesată și în trecut de Lisav Eissat și nu renunță la ideea de a-l aduce pe jucătorul de 20 de ani, conform Prosport.

Pentru „câini” ar putea reprezenta o problemă suma cerută de Maccabi Haifa, care ar putea fi în jur de 1 milion de euro.

Rămâne de văzut dacă echipa lui Zeljko Kopic va putea concura cu FCSB în ceea ce privește suma de transfer a fundașului central.

Cine este Lisav Eissat

Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.

A început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență.

La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent. În sezonul 2024-2025 a bifat primele meciuri oficiale pentru Maccabi Haifa, șase la număr, în campionat și Cupă.

În actuala stagiune, Eissat a strâns 10 meciuri pentru Maccabi Haifa, inclusiv 4 în preliminariile Conference League. În precedentele două jocuri de campionat, stoperul a fost rezervă neutilizată.

La naționala României, Eissat a strâns două meciuri: amicalul cu Moldova (2-1) din octombrie și partida cu San Marino (7-1) contând pentru preliminariile CM 2026. În ambele a fost integralist.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alarmă la Dinamo după remiza cu Botoșani! Un titular incontestabil are ruptură și stă pe bară săptăm&acirc;ni bune
Alarmă la Dinamo după remiza cu Botoșani! Un titular incontestabil are ruptură și stă pe bară săptămâni bune
Dinamo &icirc;și amenință atacantul &bdquo;certat cu golul&ldquo;: &bdquo;Devine supărător!&ldquo;
Dinamo își amenință atacantul „certat cu golul“: „Devine supărător!“
Verdict &icirc;n cazul fazei controversate din Botoșani - Dinamo! Greșeală mare de arbitraj
Verdict în cazul fazei controversate din Botoșani - Dinamo! Greșeală mare de arbitraj
ULTIMELE STIRI
&bdquo;O imensă bătaie de joc&ldquo;: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
„O imensă bătaie de joc“: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: &bdquo;Nu am realizat aproape nimic&rdquo;
Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu am realizat aproape nimic”
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: &rdquo;Nici la Slatina nu ar juca&rdquo;
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: ”Nici la Slatina nu ar juca”
Divorț cu sc&acirc;ntei: Dragoș Grigore și-a dat fosta soție &icirc;n judecată. Suma cerută, imensă!
Divorț cu scântei: Dragoș Grigore și-a dat fosta soție în judecată. Suma cerută, imensă!
Cine e favorită la titlu &icirc;n Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
Cine e favorită la titlu în Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!

”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!

Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”



Recomandarile redactiei
&bdquo;O imensă bătaie de joc&ldquo;: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
„O imensă bătaie de joc“: cazul incredibil al suspendării lui Ronaldo naște reacții explozive
Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: &bdquo;Nu am realizat aproape nimic&rdquo;
Marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu am realizat aproape nimic”
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: &rdquo;Nici la Slatina nu ar juca&rdquo;
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: ”Nici la Slatina nu ar juca”
Cine e favorită la titlu &icirc;n Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
Cine e favorită la titlu în Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
Coman, a cincea roată la căruță: &bdquo;Păcat de el!&ldquo;. Dezvăluire amară din Qatar despre fostul star al FCSB-ului
Coman, a cincea roată la căruță: „Păcat de el!“. Dezvăluire amară din Qatar despre fostul star al FCSB-ului
Alte subiecte de interes
Israelul nu se lasă și vrea să &icirc;l &icirc;ntoarcă pe Lisav Eissat: Trebuie să joace pentru noi!
Israelul nu se lasă și vrea să îl întoarcă pe Lisav Eissat: "Trebuie să joace pentru noi!"
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!