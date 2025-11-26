Rivala vrea să îi „fure” fotbalistul lui Gigi Becali! Tricolorul va trebui să aleagă

Este vorba despre Dinamo, care își dorește să se întărească în apărare în această vară și este pregătită să se lupte cu FCSB pentru semnătura lui Lisav Eissat.
Dinamo nu renunță la ideea de a-l transfera pe Lisav Eissat
Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională mai are contract cu Maccabi Haifa până în iunie 2027, astfel că pentru al transfera cele două echipei vor trebui să se înțeleagă mai întâi cu formația din Israel.
Dinamo a fost interesată și în trecut de Lisav Eissat și nu renunță la ideea de a-l aduce pe jucătorul de 20 de ani, conform Prosport.
Pentru „câini” ar putea reprezenta o problemă suma cerută de Maccabi Haifa, care ar putea fi în jur de 1 milion de euro.
Rămâne de văzut dacă echipa lui Zeljko Kopic va putea concura cu FCSB în ceea ce privește suma de transfer a fundașului central.
Cine este Lisav Eissat
Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.
A început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență.
La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent. În sezonul 2024-2025 a bifat primele meciuri oficiale pentru Maccabi Haifa, șase la număr, în campionat și Cupă.
În actuala stagiune, Eissat a strâns 10 meciuri pentru Maccabi Haifa, inclusiv 4 în preliminariile Conference League. În precedentele două jocuri de campionat, stoperul a fost rezervă neutilizată.
La naționala României, Eissat a strâns două meciuri: amicalul cu Moldova (2-1) din octombrie și partida cu San Marino (7-1) contând pentru preliminariile CM 2026. În ambele a fost integralist.