Rivala vrea să îi „fure” fotbalistul lui Gigi Becali! Tricolorul va trebui să aleagă

Este vorba despre Dinamo, care își dorește să se întărească în apărare în această vară și este pregătită să se lupte cu FCSB pentru semnătura lui Lisav Eissat.

Dinamo nu renunță la ideea de a-l transfera pe Lisav Eissat

Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională mai are contract cu Maccabi Haifa până în iunie 2027, astfel că pentru al transfera cele două echipei vor trebui să se înțeleagă mai întâi cu formația din Israel.

Dinamo a fost interesată și în trecut de Lisav Eissat și nu renunță la ideea de a-l aduce pe jucătorul de 20 de ani, conform Prosport.

Pentru „câini” ar putea reprezenta o problemă suma cerută de Maccabi Haifa, care ar putea fi în jur de 1 milion de euro.

Rămâne de văzut dacă echipa lui Zeljko Kopic va putea concura cu FCSB în ceea ce privește suma de transfer a fundașului central.

