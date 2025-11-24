Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Conform ultimelor informații din Israel, FCSB a pus ochii pe noul internațional român Lisav Eissat (20 de ani). Stoperul lui Maccabi Haifa ar urma să fie ofertat curând pentru un transfer în următoarea fereastră de mercato.



Presa din Israel: FCSB, dispusă să plătească până la 1,5 milioane de euro pentru Lisav Eissat



Jurnaliștii de la Walla vin luni cu noi informații legate de posibilul transfer al lui Lisav Eissat și susțin că Florin Cernat, noul director sportiv al lui FCSB, a prezentat o listă cu mai mulți fundași centrali de pe care face parte și stoperul lui Maccabi Haifa.



"Echipa din România nu a făcut încă o ofertă oficială, dar discuțiile interne indică faptul că FCSB ar fi dispusă să plătească până la 1,5 milioane de euro pentru Lisav Eissat", scriu israelienii.



Sursa citată adaugă că este puțin probabil ca Maccabi Haifa să accepte suma de 1,5 milioane de euro. În vară, israelienii ar fi refuzat o ofertă de un milion de euro de la formația belgiană Mechelen, iar Eissat a devenit între timp și internațional român.



Un transfer al lui Lisav Eissat ar rezolva într-o mare măsură pentru FCSB și problema regulii U21. Fundașul central, născut în ianuarie 2005, ar respecta regula atât în acest sezon, cât și în următorul.

