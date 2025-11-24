Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro Superliga
FCSB a stabilit ca prioritatea din fereastra de mercato din iarnă să fie un fundaș central de valoare, având în vedere numeroasele probleme din defensivă ale campioanei.

Conform ultimelor informații din Israel, FCSB a pus ochii pe noul internațional român Lisav Eissat (20 de ani). Stoperul lui Maccabi Haifa ar urma să fie ofertat curând pentru un transfer în următoarea fereastră de mercato.

Presa din Israel: FCSB, dispusă să plătească până la 1,5 milioane de euro pentru Lisav Eissat

Jurnaliștii de la Walla vin luni cu noi informații legate de posibilul transfer al lui Lisav Eissat și susțin că Florin Cernat, noul director sportiv al lui FCSB, a prezentat o listă cu mai mulți fundași centrali de pe care face parte și stoperul lui Maccabi Haifa.

"Echipa din România nu a făcut încă o ofertă oficială, dar discuțiile interne indică faptul că FCSB ar fi dispusă să plătească până la 1,5 milioane de euro pentru Lisav Eissat", scriu israelienii.

Sursa citată adaugă că este puțin probabil ca Maccabi Haifa să accepte suma de 1,5 milioane de euro. În vară, israelienii ar fi refuzat o ofertă de un milion de euro de la formația belgiană Mechelen, iar Eissat a devenit între timp și internațional român.

Un transfer al lui Lisav Eissat ar rezolva într-o mare măsură pentru FCSB și problema regulii U21. Fundașul central, născut în ianuarie 2005, ar respecta regula atât în acest sezon, cât și în următorul.

Cine este Lisav Eissat

Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.

A început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență.

La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent. În sezonul 2024-2025 a bifat primele meciuri oficiale pentru Maccabi Haifa, șase la număr, în campionat și Cupă.

În actuala stagiune, Eissat a strâns 10 meciuri pentru Maccabi Haifa, inclusiv 4 în preliminariile Conference League. În precedentele două jocuri de campionat, stoperul a fost rezervă neutilizată.

La naționala României, Eissat a strâns două meciuri: amicalul cu Moldova (2-1) din octombrie și partida cu San Marino (7-1) contând pentru preliminariile CM 2026. În ambele a fost integralist.

