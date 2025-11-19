”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.



La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre Lisav Eissat (20 de ani), fundașul central născut în Israel și convocat în premieră la echipa națională în aceste preliminarii.



Mircea Lucescu îl vrea pe Lisav Eissat în Superligă



Jucătorul lui Maccabi Haifa are deja două acțiuni alături de selecționata României. În meciul cu San Marino a fost integralist, iar Lucescu speră să-l vadă în Superliga României.



„Misiunea mea nu e să protejez pe cineva, ci să construiesc o echipă. Nu am toți jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. De asta spun de Eissat, care are 20 de ani și sper să-l văd în campionatul României”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.



Lisav Eissat a prins minute bune și la echipa de club în acest sezon. A bifat șase meciuri în campionat și patru în preliminariile UEFA Conference League. Dintr-un total de zece meciuri, opt sunt din postura de integralist.

