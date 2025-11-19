VIDEO Mircea Lucescu îi propune transferul unui ”tricolor”: ”Sper să-l văd în campionatul României”

România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.

”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.

La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre Lisav Eissat (20 de ani), fundașul central născut în Israel și convocat în premieră la echipa națională în aceste preliminarii.

Mircea Lucescu îl vrea pe Lisav Eissat în Superligă

Jucătorul lui Maccabi Haifa are deja două acțiuni alături de selecționata României. În meciul cu San Marino a fost integralist, iar Lucescu speră să-l vadă în Superliga României.

„Misiunea mea nu e să protejez pe cineva, ci să construiesc o echipă. Nu am toți jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. De asta spun de Eissat, care are 20 de ani și sper să-l văd în campionatul României”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Lisav Eissat a prins minute bune și la echipa de club în acest sezon. A bifat șase meciuri în campionat și patru în preliminariile UEFA Conference League. Dintr-un total de zece meciuri, opt sunt din postura de integralist.

După ce preliminariile s-au încheiat, România și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în drumul spre turneul final găzduit de America, Mexic și Canada. În semifinala barajului vom întâlni o echipă din prima urnă valorică, din care fac parte o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

  • Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.

Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.

Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială:

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord
