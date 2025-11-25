Extrema dreaptă a "câinilor" a părăsit terenul cu dureri mari, iar veștile venite dinspre conducere sunt îngrijorătoare.



Problemele au apărut în repriza secundă a duelului din Moldova. În minutul 68, scoțianul s-a întins pe gazon acuzând dureri puternice la coapsa dreaptă. Kopic a reacționat instantaneu și l-a scos de pe teren, dar grimasele fotbalistului anunțau deja o situație medicală complicată.



Diagnostic dur anunțat de conducere



Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a confirmat temerile suporterilor. Oficialul a precizat că nu este vorba despre o simplă contuzie, ci despre o afecțiune musculară serioasă care îl va scoate pe britanic din circuit pentru o perioadă considerabilă.



"Pare grav la Armstrong, pare o ruptură problematică care îl va ține săptămâni bune departe de gazon", a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.



Absența lui Armstrong este o gaură imensă în primul "11" al alb-roșilor. Jucătorul de 28 de ani, cotat la 750.000 de euro, s-a impus rapid ca un om esențial în atacul lui Dinamo. În actuala stagiune de SuperLiga, acesta a bifat 17 apariții, reușind să marcheze de 4 ori și să ofere 3 pase decisive.

