Dinamo lui Kopic a ajuns ca Bruce Willis în „Greu de ucis“. Pentru că, în acest sezon, unul excelent pentru bucureșteni, echipa pierde extrem de rar.

O singură statistică spune totul: acum, când s-a încheiat și etapa a 17-a, în dreptul roș-albilor sunt trecute doar două înfrângeri. La acest capitol, Dinamo stă cel mai bine în campionat, alături de Rapid și FC Botoșani, de asemenea, cu câte două eșecuri până acum.

Luni, în ultima partidă a rundei, Dinamo, condusă la Botoșani, a plecat de aici cu un punct: 1-1. Doar că, la ce s-a întâmplat în repriza a doua, „câinii“ au fost chiar supărați că n-au învins. Mai ales că atacantul croat, Stipe Perica (30 de ani), a avut o ratare monumentală!

Andrei Nicolescu: „Insuficient ce face Perica. Atât pentru el, cât și pentru club!“

Nonșalanța cu care Perica și-a bătut joc de o mare oportunitate l-a scos din sărite pe Andrei Nicolescu. În cadrul intervenției sale, la Fanatik, președintele dinamovist a avut un discurs dur din dorința de a-l trezi pe Perica.

„Senzația mea este că la Galați și la Botoșani suntem în zona crepusculară, nu vrea să intre mingea în poartă, dăm gol numai când nu vrem să dăm la poartă. Senzația a fost că era ceva «voodoo» pe teren, a fost greu de digerat (n.r. – rezultatul), la câte ratări am avut. Cât de ușor puteam să ne facem meciul și ni l-am făcut foarte foarte greu. La Perica, devine supărător. Atacanții noștri sunt datori, acum devin din ce în ce mai datori. În loc să se trezească un pic devin din ce în ce mai datori față de club și față de suporterii ăștia, care au fost 1.500 la Botoșani incredibil, felicitări lor!“, a spus Andrei Nicolescu.

Acesta a admis că, în pauza de iarnă, Dinamo trebuie să-și întărească ofensiva, având în vedere bilanțul foarte slab al atacanților aflați în lotul actual.

„Ne uităm atent și pentru atacanți în iarnă. Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem o discuție acum pentru că e o chestie de atitudine, modul în care se pregătește, se dedică pentru clubul ăsta. La momentul acesta, nu face suficient pentru el și pentru club. Am pierdut două puncte (n.r. – la Botoșani)“, a completat Andrei Nicolescu.

Adus la Dinamo, în luna februarie, Stipe Perica are 27 de meciuri, 7 goluri și 3 pase de gol la formația din Ștefan cel Mare. În acest sezon, croatul a înscris o singură dată, în 11 partide.

