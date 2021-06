Remarcatul lui Dumitru Dragomir in meciul cu Anglia: "Are o vitalitate iesita din comun, centreaza bine! Se va vinde pe bani multi!"

Fostul sef al LPF este de parere ca Radoi a gresit cand l-a schimbat pe Sorescu.

Intoarcerea la Middlesbrough nu a fost de bun augur pentru Radoi. De data aceasta, echipa sa nu a mai pierdut cu 4-2, cum s-a intamplat cu Steaua in 2006, Anglia s-a impus la un singur gol diferenta, marcat de Rashford din penalty.

Dumitru Dragomit considera ca schimbarea lui Sorescu cu debutantul Capusa nu a fost inspirata, avand in vedere ca fundasul Chidiei a comis un fault in careu dupa doar un minut de cand a intrat pe teren. De altfel, fostul sef al LPF considera ca fotbalistul lui Dinamo a fost cel mai bun jucator al Romaniei si ii prevede un transfer in strainatate.

"Am jucat ca niciodata si am luat bataie ca intotdeauna. Daca nu-l schimba pe cel mai bun jucator, pe Sorescu, parerea mea e ca nu luam bataie de la englezi!

Capusa o fi jucator trasnet, dar, cu buletinul in mana daca il intrebi cum il cheama, nu stie. Avea pulsul 300, poate ii statea inima. Radoi a facut asta din teribilsm, sa dovedeasca la toata lumea ca numai el hotareste. Il doare in palarie pe Radoi daca il da afara. Radoi are bani sa traiasca inca 2 000 de ani.

Sorescu este o certitudine. E jucator de campionatul Angliei, are 23 de ani, dar are o vitalitate iesita din comun, centreaza bine, apare in fata portii, centreaza in gura portii. Daca mai invata sa stea in teren ca fundas, se va vinde cu bani multi", a declarat Dumitru Dragomir pentru GSP.

Fostul conducator al Ligii Profesioniste de Fotbal are si o critica pentru Radoi, pe care a remarcat-o in ultimele 4 meciuri, in care nationala Romaniei a inregistrat numai infrangeri.

"Radoi nu le are cu schimbarile, nu le ghiceste, trebuie sa mai invete meserie. Nu are de unde sa stie. Si Lucescu mai are de invatat, si Iordanescu, si Piturca. Inveti toata viata. La ultimele 4 meciuri a fost neinspirat. Sa nu spunem altceva", a precizat Dragomir.