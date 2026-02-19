Matt Richardson este curtat de Ineos Grenadiers

Matt Richardson a câștigat două medalii de aur la European Track Cycling Championships, în probele de sprint și keirin. Competiția s-a desfășurat la Konya (Turcia) și aceasta ar putea fi printre ultimele concursuri la care britanicul concurează exclusiv pe pistă.

Sprinterul este curtat intens de puternica echipă Ineos Grenadiers (fostă Team Sky, între 2010 și 2019) din circuitul UCI WorldTeam, care este deținută de miliardarul britanic Jim Ratcliffe, acționar la cluburile de fotbal Manchester United, OGC Nice și Lausanne-Sport. El ar putea concura în marile curse de șosea și ar fi coleg cu vedete precum Egan Bernal (Columbia), Ben Swift (Marea Britanie), Michal Kwiatkowski (Polonia), Jonathan Castroviejo (Spania), Thymen Arensman (Olanda), Filippo Ganna (Italia) sau Geraint Thomas (Marea Britanie).

A practicat gimnastica, dar s-a lăsat după o accidentare la cot

Matthew Richardson (26 de ani) s-a născut în Maidstone (Kent / Anglia), dar a crescut în Warwick (Western Australia), deci deține dublă cetățenie, britanică și australiană. A practicat gimnastica la nivel profesionist, reușind să urce pe podium la competițiile naționale, dar la vârsta de 14 ani s-a accidentat grav la cot și a trebuit să abandoneze acest sport.

S-a îndreptat spre ciclism, concurând pentru echipele de club Midland Cycling Club, Podium Potential Academy și Western Australian Institute of Sport. A devenit campion la Commonwealth Games (2022), apoi a cucerit trei medalii la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), în probele keirin (argint) și sprint (argint) și în sprint pe echipe (bronz). În august 2024, a anunțat că lasă lotul australian și va concura pentru Marea Britanie.

În ultimii doi ani a câștigat numeroase medalii de aur, la competiții precum British National Track Championships, UCI Track Champions League 2024, Nations Cup 2025 și European Championships 2026. În august 2025, a bătut recordul mondial pe velodrrom 200 de metri, cu timpul 8,857 secunde.

Sportivul se află într-o relație cu ciclista galeză Emma Finucane (23 de ani), campioana olimpică de la Paris în proba de sprint pe echipe (alături de Katy Marchant și Sophie Capewell) și campioana europeană la sprint (2026).

