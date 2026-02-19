Pentru norvegieni au înscris Fet (20'), Hauge (61') și Hogh (64'), în timp ce de la Inter a marcat Pio Esposito (30').

Veste proastă pentru Chivu! Lautaro Martinez a ieșit accidentat

Lautaro Martinez a părăsit terenul în minutul 61, după ce a fost înlocuit de Marcus Thuram. Motivul acestei schimbări făcute de Cristi Chivu a fost legat de un disconfort pe care jucătorul său l-a simțit la gambă.

Întrebat despre starea actantului argentinian, Chivu a părut destul de îngrijorat și a spus că se așteaptă ca vedeta sa să lipsească destul de mult.

„Vom face testele mâine sau poimâine dimineață și vom vedea. Cert este că va lipsi mult timp”, a declarat antrenatorul român.

Lautaro Martinez marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 35 de partide jucate în acest sezon.

Atacantul argentinian este cotat la 85 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Returul din această fază eliminatorie din Champions League va avea loc marți, 24 februarie, iar echipa lui Cristi Chivu va încerca să întoarcă acest deficit de două goluri din partida tur.