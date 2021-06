EXCLUSIV | "Radoi nu face un joc ofensiv, face un joc riscant!" Solutia oferita de Ionut Badea in centrul defensivei

Ionut Badea a analizat meciul nationalei Romaniei cu Anglia.

Cele doua meciuri amicale cu Georgia si Anglia au generat un nou atac asupra lui Radoi. Selectionerul a ajuns la 4 esecuri consecutive pe banca nationalei Romaniei, iar multe voci din fotbalul romanesc au sustinut ca antrenorul nu este potrivit pentru fuctia pe care o detine.

Insa Ionut Badea a sesizat o evolutie in jocul Romaniei, in meciul cu Anglia, si a tinut sa mentioneze acest lucru. Antrenorul chiar i-a oferit o varianta lui Radoi in centrul defensivei, pe jucatorul CFR-ului, Andrei Burca.

"Evident, ca si pentru mine, chiar daca exista intrebari, meciul de aseara a fost mai aproape de realitatea a ce ar trebui sa joace echipa nationala. Fara un inchizator, a creat prin densitatea un sistem care sa ofere o mai mare siguranta defensiva, drept dovada si situatiile avute de catre englezi nu au fost unele destul de dezechilibrate. Chiar si sistemul folosit, acest 4-3-3, a avut o paritate defensiva. Dar inca o data spun, e o exprimare mai aproape de ce ar trebui sa arate echipa nationala, si cu cateva implanturi, gen Burca. Poate aceasta polemica nu trebuie sa fie ignorata, ca un inchizator te-ar ajuta mai mult. Sunt tipologii de jucatori care ar trebui sa fie folositi in orice sistem.

Este o psihologie inversa la Radoi. Vedem asta si la jucatori de atac, Piturca, Iordanescu, care decid sa isi betoneze apararea. Toate aspectele astea vin dintr-un subconstient. In continuare vad ca jucatorii imbratiseaza aceasta idee, si atat timp cand jucatorii sunt in armonie cu antrenorul... .La echipa nationala nu exista reconstructie, va fi intotdeauna o mixtura intre generatii", a declarat Ionut Badea la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Antrenorul roman considera ca "Radoi nu face un joc ofensiv, face un joc riscant". Badea a declarat ca infragerea cu Georgia, 1-2, i-a impulsionat pe jucatorii Romaniei si au vrut sa spele rusinea cu un rezultat pozitiv in partida cu Anglia.

"Orice jucator ar veni sa joace pentru nationala are o anumite calitate, nu mai exista echipe mici de mult, toate sunt foarte organizate. Aceasta situatie de atac riscant. Radoi nu face un joc ofensiv, face un joc riscant, neavand pe cineva care sa iti izoleze mijcolul cand ataci cu toti jucatorii. Nu poti sa inscrii la fiecare faza, vom avea ocazii in aeasta maniera, dar doar ocazii.

Eu nu as pune prea mare baza in meciul cu Georgia si Anglia. Faptul ca am pierdut cu Georgia a fost un imbold pentru jucatori sa dea mai mult. Au fost doua meciuri la final de sezon, e un pic diferit, Anglia se pregateste de European, in timp ce noi ne pregatim de vacanta. Viitorul este in continuare confuz, insa daca in septembrie lucrurile vor sta de aceeasi maniera, nu avem cum sa avem un viitor. Debutul acestor preliminarii a fost unul anuntat frumos, dar am reusit sa oferim o situatie lamentabila in ultimele meciuri", a dezvaluit Ionut Badea.