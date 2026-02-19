Începutul anilor 2000 a adus un nou trend în România, al fotbaliștilor străini veniți în număr tot mai mare, iar Universitatea Craiova și FC Național atrăgeau atenția cu fotbaliști din Africa sau chiar din Australia. Printre cei ajunși în Bănie s-a numărat și Mariko Daouda, fost fundaș, ajuns la 44 de ani între timp, care a petrecut trei ani în tricoul Craiovei, dar care a jucat și pentru CS Mioveni sau FC Argeș, dar și pentru Dinamo. Mariko Daouda, fostul fundaș al Universității Craiova, are academie de fotbal în Coasta de Fildeș Retras de mai bine de 15 ani, după o ultimă experiență pe teren în China, Mariko Daouda este acum stabilit în Coasta de Fildeș, în Abidjan, unde încearcă să dea mai departe experiența acumulată în fotbal, chiar și în România, să le imprime tinerilor jucători din țara sa tainele fotbalului. În urmă cu câțiva ani a pus bazele unei academii, pe care o finanțează și unde este și antrenor, iar de curând au venit și primele rezultate. Un tânăr pare că poate face pasul, în câțiva ani, în Europa, poate chiar să îi calce pe urme. Este chemat periodic la acțiunile naționalelor ”under”, iar pentru o perioadă a fost împrumuta la Academia Benfica din Coasta de Fildeș.

În interviul acordat pentru Sport.ro, Mariko Daouda a vorbit despre punctul în care l-a dus viața după retragerea de pe teren. Mariko Daouda vrea să colaboreze cu un club din România. A discutat cu UTA Toate zilele sale sunt ca un cerc, în jurul fotbalului, aproape zi de zi fiind la antrenamente sau la meciurile echipei mari, aceasta din urmă reușind să urce în liga a a 4-a din Coasta de Fildeș. Discuția dintre reporter și Mariko a avut loc chiar după un antrenament. Deși a trecut mult timp de când a plecat din țara noastră, fostul fundaș încă vorbește bine română. Ce faci, Mariko? Ai terminat antrenamentul?

Sunt acasă. Da, am terminat antrenamentul. Am o academie în Coasta de Fildeș, în fiecare zi sunt la antrenamente. Am patru antrenamente pe săptămână, luni, marți, joi și vineri. Sâmbătă sau duminică jucăm în campionat. Am trei grupe de copii, de 10 ani, 13-14 ani... dar și echipă de seniori. Nu antrenez de unul singur, mai am câțiva prieteni cu care mă ocup, eu sunt la echipa mare. Echipa mare joacă în liga a 4-a din Coasta de Fildeș. Eram în liga a 5-a, iar acum am urcat la liga a 4-a. Avem jucători de la 16 până la 19 ani la echipa de seniori. Avem tineri promițători la echipă, unul joacă la echipa națională U15. Acum e împrumutat la Academia Benfica din Coasta de Fildeș, el joacă mijlocaș ofensiv. Avem jucători promițători. Cum sunt condițiile de antrenament?

Avem un teren de antrenament, nu sunt extraordinare condițiile, dar putem să ne antrenăm. Nu sunt condiții prea bune, dar așa am început și eu, când eram tânăr. "Mă duceam la fotbal pentru că îmi plăcea, nu pentru că am avut o viață săracă" Asta îți aduce aminte de momentul în care ai început și tu fotbalul.

Îmi amintesc de cum am început, da! Am început de jos, dar am ajuns destul de sus. Am ajuns ca toți copiii la fotbal, nu erau academii atunci unde stăteam eu, jucam fotbal în cartier, cu prietenii. Mulți foști fotbaliști români, care au început fotbalul poate înainte să îl începi tu, spuneau că au fost atrași către fotbal cu o ciocolată pe care o primeau înaintea fiecărui antrenament. Așa a fost și la tine?

Nu, pe mine m-a văzut pe stradă cineva și m-a dus la o echipă. Am jucat la U16, U17 apoi, la echipa la care am ajuns, iar apoi la echipa mare. Am început pe stradă, dar acolo m-a văzut un om din fotbal și am ajuns la o echipă din Coasta de Fildeș. Nu proveneam dintr-o familie săracă, nu aveam probleme în copilărie. Mă duceam la fotbal pentru că îmi plăcea, nu pentru că am avut o viață săracă.

Mariko Daouda: "Avem tineri talentați aici" Părinții au susținut că trebuie să faci fotbal?

Am fost de plăcere la fotbal. La început, părinții îmi spuneau să merg la școală, că e mai bine, dar eu mergeam și la fotbal. Aveam echipamentul în geantă, iar de la școală mergeam direct la fotbal. Erau zile în care fugeai de la școală și mergeai la fotbal?

Au fost zile, da, fugeam de la școală și mergeam la fotbal. În afară de academie, te mai ocupi și cu altceva?

Eu mă ocup doar cu academia acum, încerc să îi învăț pe copii fotbalul pe care îl știu, poate să facă pasul în Europa. Ca să fie jucători mari, trebuie să facă sacrificii. Cu asta fac acum, cu academia. Chiar, ai încercat să găsești parteneriate cu anumite echipe de fotbal din România?

Vreau să lucrez cu un club care își dorește să avem parteneriat... cu un club din România, cu academia mea din Coasta de Fildeș. Am discutat, acum ceva timp, cu cineva de la UTA, dar până la urmă nu s-a concretizat nimic. Mai aștept, vedem ce o să fie. Cert este că avem tineri talentați aici. Mariko Daouda a jucat șapte ani în România Fostul fundaș africat Mariko Dauda a jucat la U Craiova, Dinamo, FC Argeș și CS Mioveni. Mariko Daouda a jucat timp de șapte ani în fotbalul românesc, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni. În afara României, Tianjin Jinmen Tiger și Chongqing Liangjiang Athletic sunt cele două cluburi din China pentru care a jucat Mariko Daouda, pe finalul carierei. El s-a retras chiar din China, în 2011.