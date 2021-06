EXCLUSIV | "Si care-i intrebarea?!" Radoi, iritat in dialogul cu Mironica! A fost intrebat de seria neagra a nationalei: "Nici Anglia nu se astepta sa le punem problemele astea!"

Nationala a ajuns la 4 infrangeri consecutive dupa 0-1 in Anglia.

Radoi e multumit cu evolutia Romaniei pe Riverside si spune ca nu se gandeste la seria negativa fara precedent. Selectionerul spune ca are pe ce sa construiasca pentru meciurile din septembrie, care vor decide daca Romania ramane sau nu in cursa pentru calificarea la Mondial.

Radoi reclama si neacordarea unei lovituri de la 11 metri pentru Romania la un cot primit de Ivan in careul advers, in finalul partidei.

Cele mai importante declaratii date de Radoi dupa Anglia 1-0 Romania, in direct la PRO TV.



"A fost o partida intensa, echilibrata, am avut situatiile noastre. Am incercat sa ne facem jocul. Daca sunt suparat, sunt pentru ca reusim sa ajungem in fata portii, dar nu sa inscriem. A fost un joc echilibrat, dar cred ca puteam sa avem alte decizii in unele momente.

[Despre faza penalty-ului facut de Capusa la un minut dupa ce a intrat in teren] N-a fost un debut fericit pentru Capusa. Era clar la faza aia ca trebuie sa mai astepte putin, a plecat prea devreme. Poate invata din asemenea momente.

[Despre motivele inlocuirii lui Sorescu cu Capusa] Apar situatii in care trebuie sa facem schimbari fortate, jucatorii resimt oboseala. Trebuie sa ne adaptam, sa facem schimbari din mers. Ne-am propus sa avem jucatori in forma la nationala. Am vrut ca toti jucatorii care sunt cu noi sa fie folositi. Avem si noi limitele noastre. Cred ca, in aceasta seara, nici Anglia nu se astepta sa le punem asemenea probleme. Am avut doua, trei situatii, cred ca trebuia sa marcam cel putin un gol.

[Despre seria de 4 infrangeri consecutive] Si care-i intrebarea? Ma bucur de jocul din seara asta, avem pe ce construi in urmatoarea fereastra. Nu discut de arbitraj, dar discutam de penalty si la Ivan, daca s-a dat la Chiriches. Jucatorul nostru are o taietura destul de mare, i-a venit cu cotul in cap. Cred ca trebuie sa tinem cont si de asta. Ma bucura jocul, am avut determinare, personalitate, putem merge cu incredere la meciurile din septembrie. M-a bucurat ca in fiecare moment am avut constructie elaborata"