Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”

Naționala României o va întâlni pe Turcia în pe 26 martie, într-un meci care se va disputa la Istanbul.

„Tricolorii” pleacă cu a doua șansă în această semifinală de baraj, dar dacă vor reuși să treacă de turci, fotbaliștii României vor înfrunta câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo.

Raul Opurț, despre posibilitatea de a fi convocat la națională: „Normal că mă gândesc”

Fundașul stânga de la Dinamo traversează o formă senzațională în startul acestui an și are nu mai puțin de patru goluri și o pasă decisivă în ultimele șapte partide.

Întrebat despre posibilitate de a fi convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Raul Opruț a recunoscut că se gândește la asta.

„Da, cum am spus, normal că mă gândesc (n.r. la o convocare în echipa națională), dar e încă devreme. Mai este timp până atunci, dar o repet încă o dată, trebuie să fiu sănătos, să joc bine. Pentru că dacă voi juca bine, cu siguranţă voi putea fi acolo.

(n.r. Chiar titular la meciul cu Turcia?) Asta nu e un lucru la care mă gândesc acum. Domnul Mircea Lucescu are o experienţă foarte mare, în aşa fel încât la ora jocului să facă cele mai bune alegeri pentru a câştiga acel meci. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am dubii şi nimeni nu ar trebui să aibă dubii că dânsul va face alegerile greşite.

(n.r. Dar simţi că meriţi să fii convocat după evoluţiile recente?) Asta nu pot să spun eu, dacă simt că merit să fiu convocat… E destul de multă lume care analizează aceste lucruri şi care comentează pe subiecte de genul ăsta.

Nu cred că e nevoie să comentez eu subiectul ăsta pentru că nu-i văd rostul. Până la urmă, noi suntem jucători, trebuie să jucăm cât mai bine în aşa fel încât, dacă suntem convocaţi la echipa naţională, să fim pregătiţi 100% pentru a juca pentru echipa naţională şi a da tot”, a declarat Raul Oprut, potrivit gsp.

Fundașul stânga de 28 de ani a jucat 30 de partide pentru „câini” în acest sezon și are cinci goluri și două pase decisive.

Raul Opruț este cotat la 1,7 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.