Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii”

Raul Opruț a fost întrebat despre echipa națională și spus-o direct: „Nimeni nu ar trebui să aibă dubii” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Raul Opruț este cerut tot mai insistent la echipa națională.

TAGS:
Raul OprutDinamoEchipa NationalaRomaniaMircea Lucescu
Din articol

Naționala României o va întâlni pe Turcia în pe 26 martie, într-un meci care se va disputa la Istanbul.

„Tricolorii” pleacă cu a doua șansă în această semifinală de baraj, dar dacă vor reuși să treacă de turci, fotbaliștii României vor înfrunta câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo.

Raul Opurț, despre posibilitatea de a fi convocat la națională: „Normal că mă gândesc”

Fundașul stânga de la Dinamo traversează o formă senzațională în startul acestui an și are nu mai puțin de patru goluri și o pasă decisivă în ultimele șapte partide.

Întrebat despre posibilitate de a fi convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Raul Opruț a recunoscut că se gândește la asta.

„Da, cum am spus, normal că mă gândesc (n.r. la o convocare în echipa națională), dar e încă devreme. Mai este timp până atunci, dar o repet încă o dată, trebuie să fiu sănătos, să joc bine. Pentru că dacă voi juca bine, cu siguranţă voi putea fi acolo.

(n.r. Chiar titular la meciul cu Turcia?) Asta nu e un lucru la care mă gândesc acum. Domnul Mircea Lucescu are o experienţă foarte mare, în aşa fel încât la ora jocului să facă cele mai bune alegeri pentru a câştiga acel meci. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am dubii şi nimeni nu ar trebui să aibă dubii că dânsul va face alegerile greşite.

(n.r. Dar simţi că meriţi să fii convocat după evoluţiile recente?) Asta nu pot să spun eu, dacă simt că merit să fiu convocat… E destul de multă lume care analizează aceste lucruri şi care comentează pe subiecte de genul ăsta.

Nu cred că e nevoie să comentez eu subiectul ăsta pentru că nu-i văd rostul. Până la urmă, noi suntem jucători, trebuie să jucăm cât mai bine în aşa fel încât, dacă suntem convocaţi la echipa naţională, să fim pregătiţi 100% pentru a juca pentru echipa naţională şi a da tot”, a declarat Raul Oprut, potrivit gsp.

Fundașul stânga de 28 de ani a jucat 30 de partide pentru „câini” în acest sezon și are cinci goluri și două pase decisive.

Raul Opruț este cotat la 1,7 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Raul Opruț în 2026

  • Etapa 22: integralist în 1-0 cu U Cluj
  • Etapa 23: a înscris cele 2 goluri, integralist în 2-1 cu FC Hermannstadt
  • Etapa 24: integralist în 1-1 cu Petrolul Ploiești
  • Etapa 25: integralist în 3-2 cu Farul Constanța
  • Etapa 26: a dat pasa de gol, integralist în 1-1 cu Universitatea Craiova
  • Cupa României: a înscris un gol, schimbat în minutul 74 în 2-0 cu FC Hermannstadt
  • Etapa 27: a înscris golul, integralist în 1-0 cu Unirea Slobozia
Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată!
Dinamo aniversează astăzi 45 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni câștigată!
Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă: emoții înaintea derby-ului Rapid - Dinamo! Cum arată arenele echipelor din Superliga
Arena Națională și stadionul Giulești, sub zăpadă: emoții înaintea derby-ului Rapid - Dinamo! Cum arată arenele echipelor din Superliga
Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului
Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului
ULTIMELE STIRI
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia



Recomandarile redactiei
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Alte subiecte de interes
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!