FOTO ȘI VIDEO De neopruț! Ce a postat Dinamo după seria fabuloasă de meciuri a lui Raul Opruț

De neopruț! Ce a postat Dinamo după seria fabuloasă de meciuri a lui Raul Opruț Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fundașul stânga a înscris 4 goluri și a dat o pasă decisivă în ultimele 6 meciuri oficiale ale ”câinilor”.

TAGS:
Raul OprutDinamoEchipa NationalaFC HermannstadtUnirea Slobozia
Din articol

Dinamo s-a impus cu 1-0 în ultima etapă în fața Unirii Slobozia, într-un meci veritabil festival al ratărilor de ambele părți. AICI LIVE TEXT COMPLET de la meciul de pe Arena Națională

Golul victoriei i-a aparținut lui Raul Opruț, fundașul stânga care se află în cea mai bună perioadă a carierei sale.

”Opriți-l pe Opruț! 🔥

Cu 5 contribuții la gol în ultimele 6 meciuri, din postura de fundaș lateral, Raul Opruț este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga. 🔴⚪️, a postat astăzi Dinamo București.

Raul Opruț în 2026

Etapa 22: integralist în 1-0 cu U Cluj

Etapa 23: a înscris cele 2 goluri, integralist în 2-1 cu FC Hermannstadt

Etapa 24: integralist în 1-1 cu Petrolul Ploiești

Etapa 25: integralist în 3-2 cu Farul Constanța

Etapa 26: a dat pasa de gol, integralist în 1-1 cu Universitatea Craiova

Cupa României: a înscris un gol, schimbat în minutul 74 în 2-0 cu FC Hermannstadt

Etapa 27: a înscris golul, integralist în 1-0 cu Unirea Slobozia

Florin Prunea despre Raul Opruț: „Joacă fantastic!”

Florin Prunea a cerut convocarea lui Raul Opruț la echipa națională, după victoria obținută de Dinamo București în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 27-a din Superliga.

Unicul gol al meciului disputat pe Arena Națională a fost marcat chiar de Opruț, în minutul 71, iar prestația fundașului stânga l-a impresionat pe fostul portar.

„Se vede că este o stare extraordinară la Dinamo, au liniște la echipă. Este un parcurs incredibil. Continuă seria asta incredibilă a lui Opruț, care joacă fantastic. Va fi greu să faci o alegere între el și Nicușor Bancu pentru echipa națională, dar e bine că există această concurență”, a declarat Prunea, la Digi Sport.

Fostul internațional consideră că fotbalistul lui Dinamo merită o șansă la prima reprezentativă, mai ales înaintea barajului din martie, când România va întâlni Turcia. 

În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca pentru calificare cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Supriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea
Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Supriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea
Certat de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica după ce a înjurat Steaua, Florentin Petre nu dă înapoi: "Un stadion întreg mi-a strigat să mă duc după Cătălin"
Certat de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica după ce a înjurat Steaua, Florentin Petre nu dă înapoi: "Un stadion întreg mi-a strigat să mă duc după Cătălin"
În seara aceasta, jocul puterii se rescrie în finalul sezonului doi din TĂTUȚU’: „Scăpăm de Măcelaru, Bucureștiul e al nostru!”
În seara aceasta, jocul puterii se rescrie în finalul sezonului doi din TĂTUȚU’: „Scăpăm de Măcelaru, Bucureștiul e al nostru!”
Prețuri „obscene“: clubul din Premier League a lansat cele mai scumpe bilete din istorie!
Prețuri „obscene“: clubul din Premier League a lansat cele mai scumpe bilete din istorie!
Cristi Săpunaru, new-entry la minifotbal! Ce a declarat fostul căpitan din Giulești după ce a jucat la Victory Cup
Cristi Săpunaru, new-entry la minifotbal! Ce a declarat fostul căpitan din Giulești după ce a jucat la Victory Cup
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier în mijlocul scandalului din meciul Benfica – Real Madrid

Ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier în mijlocul scandalului din meciul Benfica – Real Madrid

Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius

Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski: ”Decizia a fost luată”

Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski: ”Decizia a fost luată”

Benfica – Real Madrid 0-1 | Madrilenii s-au impus la limită și cu scandal! Șoc în Galatasaray - Juventus

Benfica – Real Madrid 0-1 | Madrilenii s-au impus la limită și cu scandal! Șoc în Galatasaray - Juventus

Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”

Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”



Recomandarile redactiei
Certat de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica după ce a înjurat Steaua, Florentin Petre nu dă înapoi: "Un stadion întreg mi-a strigat să mă duc după Cătălin"
Certat de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica după ce a înjurat Steaua, Florentin Petre nu dă înapoi: "Un stadion întreg mi-a strigat să mă duc după Cătălin"
Decizia UEFA cu privire la incidentul rasist dintre Prestianni și Vinicius!
Decizia UEFA cu privire la incidentul rasist dintre Prestianni și Vinicius!
As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată"
As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată"
Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!
Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!
Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului
Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului
Alte subiecte de interes
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Dinamo, cu un portar surpriză din străinătate, a plecat în cantonamentul din Slovenia! Cei 24 de jucători care au făcut deplasarea
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

stirileprotv 12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

stirileprotv Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

Un român din Belgia a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și apoi „a dispărut fără urmă”

stirileprotv Un român din Belgia a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și apoi „a dispărut fără urmă”

Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

stirileprotv Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!