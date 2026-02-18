Golul victoriei i-a aparținut lui Raul Opruț , fundașul stânga care se află în cea mai bună perioadă a carierei sale.

Dinamo s-a impus cu 1-0 în ultima etapă în fața Unirii Slobozia, într-un meci veritabil festival al ratărilor de ambele părți. AICI LIVE TEXT COMPLET de la meciul de pe Arena Națională

Cu 5 contribuții la gol în ultimele 6 meciuri, din postura de fundaș lateral, Raul Opruț este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga. 🔴⚪️ ” , a postat astăzi Dinamo București.

Raul Opruț în 2026

Etapa 22: integralist în 1-0 cu U Cluj

Etapa 23: a înscris cele 2 goluri, integralist în 2-1 cu FC Hermannstadt

Etapa 24: integralist în 1-1 cu Petrolul Ploiești

Etapa 25: integralist în 3-2 cu Farul Constanța

Etapa 26: a dat pasa de gol, integralist în 1-1 cu Universitatea Craiova

Cupa României: a înscris un gol, schimbat în minutul 74 în 2-0 cu FC Hermannstadt

Etapa 27: a înscris golul, integralist în 1-0 cu Unirea Slobozia

Florin Prunea despre Raul Opruț: „Joacă fantastic!”

Florin Prunea a cerut convocarea lui Raul Opruț la echipa națională, după victoria obținută de Dinamo București în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 27-a din Superliga.

Unicul gol al meciului disputat pe Arena Națională a fost marcat chiar de Opruț, în minutul 71, iar prestația fundașului stânga l-a impresionat pe fostul portar.

„Se vede că este o stare extraordinară la Dinamo, au liniște la echipă. Este un parcurs incredibil. Continuă seria asta incredibilă a lui Opruț, care joacă fantastic. Va fi greu să faci o alegere între el și Nicușor Bancu pentru echipa națională, dar e bine că există această concurență”, a declarat Prunea, la Digi Sport.

Fostul internațional consideră că fotbalistul lui Dinamo merită o șansă la prima reprezentativă, mai ales înaintea barajului din martie, când România va întâlni Turcia.

În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca pentru calificare cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.