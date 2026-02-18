Partida decisivă se va juca joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, arena „Tupraș Stadium”, cu o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Câștigătoarea meciului Turcia - România va întâlni în finala barajului, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida de la Istanbul va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Iosif Rotariu: ”Mircea Lucescu va sta pe bancă”

Situația lui Mircea Lucescu (80 de ani) a fost pusă sub semnul întrebării, în contextul în care selecționerul a avut probleme de sănătate în ultima perioadă. Un răspuns oficial ar urma să fie dat de Federația Română de Fotbal pe data de 20 februarie.

Iosif Rotariu, fostul mare internațional, se arată convins de faptul că ”Il Luce” va sta pe banca naționalei la Istanbul.

”(n.r. Multă lume a pus sub semnul întrebării prezența lui Lucescu la baraj) Nu cred. Nu cred, pentru că nea Mircea Lucescu a avut o gripă. E un om mai în vârstă, e sensibil. Dar a ținut contact tot timpul cu asistenții. A văzut și meciurile de campionat.

Cu siguranță va sta pe bancă și e cel mai în măsură ca să ducă România la Mondial, să treacă de baraj”, a spus Iosif Rotariu.

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord.

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.