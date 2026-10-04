La ce rezultate a avut România în Nations League până în momentul de față, nu poate exista decât o singură concluzie: Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost „trădat“ de grupul în care și-a pus mari speranțe!

Selecționerul a demonstrat acest lucru, nu doar prin declarații și vorbe, ci și prin deciziile sale. Când a schimbat aproape toată echipa, de la un meci la altul, Hagi a arătat că a crezut cu adevărat că România poate alinia două formule diferite, dar de valori apropiate. Din păcate, realitatea de pe teren, în meciurile cu Suedia (1-2) și cu Bosnia (2-4), i-a arătat cu totul altceva. Apoi, a venit și lovitura cea mai dureroasă: 0-6 cu Polonia, cu așa zișii jucători de bază în primul 11.

Hagi, „scut“ în fața jucătorilor: „Au demonstrat că sunt competitivi“

Astăzi, la conferința de dinaintea meciului România – Suedia (luni, ora 21:45), selecționerul a primit o întrebare destul de delicată în contextul ultimelor rezultate: „Mai aveți încredere în acești jucători?“. Fără să stea pe gânduri, Hagi a oferit un răspuns categoric.

„Acești băieți au demonstrat că sunt competitivi, au făcut un Campionat European reușit, atât la seniori, cât și la U21. De aici vine încrederea mea. Și va fi în continuare, fiindcă e un grup de jucători cu mare experiență. În momentul de față, trebuie să facem ceva și acel ceva înseamnă să începem să câștigăm. Am luat câte trei jucători pe post. Chiar și așa, la ora actuală, nu mai avem un atacant (n.r. – din cauza accidentărilor). Dar nu sunt în fața voastră să mă plâng. Când nu o să mai am încredere, o să știu, dar o să aleg eu momentul acela“, a spus selecționerul României.