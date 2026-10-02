România a avut un start de meci dezastruos. Tricolorii au rămas în zece jucători, după ce arbitrul elvețian Urs Schnyder i-a arătat ușor cartonașul roșu lui Radu Drăgușin pentru un fault comis asupra lui Robert Lewandowski în careu.

Polonezii după golul marcat de Robert Lewandowski: ”E un cadou!”

Drăgușin a încercat să îl încurce pe Lewandowski și l-a împins ușor pe atacantul polonez, însă Schnyder a considerat că este suficient pentru un cartonaș roșu.

Polonezii au reacționat la scurt timp după deschiderea de scor și au descris golul lui Robert Lewandowski drept ”un cadou”.

”Penalty pentru Polonia și cartonaș roșu pentru Drăgușin! Lewandowski l-a depășit pe fundașul român în careu, iar acesta l-a împins, împiedicându-l să rămână singur cu portarul. Nu putea exista decât o singură decizie! Lewandowski a marcat cu ușurință. E un cadou, așa că îl acceptăm. E timpul să creăm și noi ceva. Hai să mai marcăm”, au scris polonezii de la Sport.pl.