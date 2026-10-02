GALERIE FOTO Doi foști internaționali s-au pronunțat după ce Drăgușin a luat ROȘU direct în Polonia - România

Doi foști internaționali s-au pronunțat după ce Drăgușin a luat ROȘU direct în Polonia - România Nationala
SPORT.RO
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România a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 22 al meciului cu Polonia, după ce Radu Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu.

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Robert Lewandowskiradu dragusinPoloniaEchipa NationalaGabi BalintFlorin Prunea
Din articol

Balint și Prunea: "Nu trebuia penalty după duelul Lewandowski - Drăgușin"

România a avut un start de meci dezastruos la Varșovia. Arbitrul elvețian Urs Schnyder i-a arătat ușor cartonașul roșu lui Radu Drăgușin pentru un fault comis asupra lui Robert Lewandowski în careu. Din penalty-ul rezultat, Lewandowski a făcut 1-0.

Drăgușin a încercat să îl încurce pe Lewandowski și l-a atins pe atacantul polonez, însă Schnyder a considerat că este suficient pentru un cartonaș roșu.

  • Vlcsnap 2026 10 02 22h10m17s664
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"El pune mâna pe adversar, nici măcar nu îl împinge. Lewandowski știe să provoace, iar apoi și cartonaș roșu după ce dai un penalty care nu e?! A stricat tot echilibrul", a spus Gabi Balint, la Digisport.

"Nici vorbă de penalty! Foarte ușor acordat. Nu știu ce a mai verificat VAR. Faza e extrem de simplă. Nu este împingere, doar pune mâna pe el, îl ține sub control", a spus și Florin Prunea.

Polonezii au recunoscut și ei: ”E un cadou!”

Polonezii au reacționat la scurt timp după deschiderea de scor și au descris golul lui Robert Lewandowski drept ”un cadou”.

”Penalty pentru Polonia și cartonaș roșu pentru Drăgușin! Lewandowski l-a depășit pe fundașul român în careu, iar acesta l-a împins, împiedicându-l să rămână singur cu portarul. Nu putea exista decât o singură decizie! Lewandowski a marcat cu ușurință. E un cadou, așa că îl acceptăm. E timpul să creăm și noi ceva. Hai să mai marcăm”, au scris polonezii de la Sport.pl.

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