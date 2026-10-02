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Balint și Prunea: "Nu trebuia penalty după duelul Lewandowski - Drăgușin" România a avut un start de meci dezastruos la Varșovia. Arbitrul elvețian Urs Schnyder i-a arătat ușor cartonașul roșu lui Radu Drăgușin pentru un fault comis asupra lui Robert Lewandowski în careu. Din penalty-ul rezultat, Lewandowski a făcut 1-0. Drăgușin a încercat să îl încurce pe Lewandowski și l-a atins pe atacantul polonez, însă Schnyder a considerat că este suficient pentru un cartonaș roșu.

"El pune mâna pe adversar, nici măcar nu îl împinge. Lewandowski știe să provoace, iar apoi și cartonaș roșu după ce dai un penalty care nu e?! A stricat tot echilibrul", a spus Gabi Balint, la Digisport. "Nici vorbă de penalty! Foarte ușor acordat. Nu știu ce a mai verificat VAR. Faza e extrem de simplă. Nu este împingere, doar pune mâna pe el, îl ține sub control", a spus și Florin Prunea.

Polonezii au recunoscut și ei: ”E un cadou!” Polonezii au reacționat la scurt timp după deschiderea de scor și au descris golul lui Robert Lewandowski drept ”un cadou”. ”Penalty pentru Polonia și cartonaș roșu pentru Drăgușin! Lewandowski l-a depășit pe fundașul român în careu, iar acesta l-a împins, împiedicându-l să rămână singur cu portarul. Nu putea exista decât o singură decizie! Lewandowski a marcat cu ușurință. E un cadou, așa că îl acceptăm. E timpul să creăm și noi ceva. Hai să mai marcăm”, au scris polonezii de la Sport.pl.

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