Radoi a SPUS TOT dupa victoria cu Macedonia! Planul selectionerului prin care voia sa AMETEASCA apararea Germaniei

Romania a invins cu 3-2 pe Macedonia de Nord in primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Florinel Coman a acuzat probleme musculare in minutul 10 al meciului si a fost inlocuit de Valentin Mihaila. Jucatorul Parmei a fost decisiv pentru nationala Romaniei, reusind sa inscrie superb pentru 2-0.

La conferinta de presa de dupa meci, selectionerul Mirel Radoi a explicat de ce a ales sa inceapa meciul cu Coman si a dat un indiciu despre cum ar fi putut aborda meciul de duminica impotriva Germaniei daca nu ar fi aparut accidentarea jucatorului de la FCSB.

"O prestatie foarte, pe Vali il cunosc mai bine decat pe Florinel, pot spune. L-am debutat la tineret si la echipa mare, are un potential imens. Dar trebuia adus in momentul in care are un adversar favorabil. Daca jucam cu Germania primul meci, era probabil ca el sa fi fost titular si Florinel sa intre pe parcurs.

Asa ne-am gandit, Florinel este un jucator care mereu este in permanenta miscare, intra intre linii, iar Mihaila sa intre pe parcurs. De ce? Pentru ca fundasul care il marcheaza direct pe Florinel va fi obosit de la intrarile in permanenta ale lui Florinel. Mihaila fiind un jucator care penetreaza foarte mult, cere mingea in adancime, un jucator mai liniar, mereu ne va aduce mai multe surprize placute de pe banca", a spus Radoi la conferinta de presa de dupa meci.