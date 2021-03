Pur si simplu MAGISTRAL! Hagi a aparut la TIMP si a adus VICTORIA nationalei lui Radoi! Primul gol al lui Ianis pentru Romania

Romania a invins cu 3-2 pe Macedonia de Nord pe Arena Nationala in preliminariile Mondialului din Qatar.

Echipa lui Mirel Radoi a condus cu 2-0 dupa golurile marcate de Florin Tanase si Valentin Mihaila.

Macedonia de Nord a inscris doua goluri in doua minute si a fost aproape sa scoata un punct pe Arena Nationala. Nu a fost insa de acord Ianis Hagi. In minutul 85, fotbalistul lui Rangers a primit o minge in interiorul careului de la Razvan Marin si a reluat din prima cu piciorul drept, invingandu-l pe portarul Dimitrevski.

Este primul gol marcat de Ianis Hagi la nationala mare a Romaniei.