EXCLUSIV | "A fost thriller azi! Daca jucam cu Germania ca in cele doua minute din final, nu avem nicio sansa!" Radoi, prima reactie dupa NEBUNIA cu Macedonia

Mirel Radoi le-a facut o surpriza jucatorilor sai si a aparut in vestiar inaintea meciului cu Macedonia.

Diagnosticat cu COVID, Radoi a vazut doar online antrenamentele din ultimele zile. Imediat cum a avut doua teste negative, selectionerul s-a urcat in masina si a venit la stadion.

Radoi a trait meciul la intensitate maxima! "A fost thriller", a recunoscut Mirel in direct la PRO TV. Radoi a vorbit imediat dupa meci despre finalul nebun cu Macedonia, dar si despre jocul cu Germania, de duminica (21:45, in direct la PRO TV).

Cele mai importante declaratii date de Radoi la PRO TV

"A fost un thriller. Ni s-a parut ca totul e prea usor, ca merge totul bine, dar am avut mari emotii, ne-a trecut glontul pe la cap. Adversarul a fost destul de redutabil, tin sa-l felicit pe Pandev, la varsta asta sa ai calitatea asta... N-am vazut asa ceva!

N-am putut sa fiu langa baieti, dar am fost mereu conectat cu ce se intampla. Cei din staff stiu principiile, avem lucruri foarte clare, scrise pentru fiecare joc in parte. Ma bucur ca am putut sa fiu cu ei in seara asta. Meritul e doar al jucatorilor si al staff-ului. Eu am facut doar munca de scounting, sa zic asa.

Am avut un blackout de doua minute. Pur si simplu, nu am putut sa reactionam. Stiu de la meciul cu Boro cum e. Ma bucur ca am putut sa ne linistim si ca am pasat dupa minutele alea. Am si spus pe banca la 2-2: ori noi, ori Macedonia va castiga meciul asta.

Daca ne luam dupa primele 80 deminute, avem de ce sa speram cu Germania. Daca ne luam dupa cele doua-trei minute, nu avem nicio sansa. Ne bucuram in seara asta. Macedonia nu e intamplator la Euro.

Gazonul e foarte bun, nu avem nimic de reprosat, a fost impecabil.

Am jucat la 5-1 cu Germania. Rar am vazut o echipa atat de demotivata cum a fost atunci Germania. Daca era vorba de o nationala mai mica, probabil te duceai cu gandul la altceva. Eu, nefiind un jucator foarte tehnic, asa o lejeritate la pasat nu mi s-a mai intamplat sa vad. Acum, datele nu vor fi la fel. Drumul nostru e abia la inceput. Am inceput cu dreptul. Va trebui sa muncim la capitolul mental, baietii o sa inteleaga dupa ce vom revedea si fazele video. Un adversar ca Germania te taxeaza mult mai rapid. Cand vorbim de analiza, vorbim doar la nivel de echipa. Toti sunt vinovati, nu aratam cu degetul pe nimeni. "