EXCLUSIV | "Asta am vrut sa arat!" Ianis a fugit IMEDIAT spre Radoi dupa gol! Cum a explicat gestul

Ianis Hagi a fost omul decisiv pentru Romania in fata Macedoniei.

Intrat in ultimul sfert de ora al jocului, Ianis a marcat pentru 3-2 dupa ce macedonenii revenisera incredibil pe tabela.

Ianis spune ca cele doua reusite ale oaspetilor venite intr-un singur minut au fost din vina intregii echipe.

"Ultimele 15 minute nu am fost atenti, ca echipa. E greu cand e spatiu sa mare pe 16 metri in ultimele 10 minute, e normal sa iei gol. E o greseala a echipei, nu a anumitor jucatori. Sunt fericit ca am reusit sa marchez golul victoriei si am reusit sa pornim cu victorie. E primul meci din campania de calificare, vrem sa fim la Mondial, nu conteaza cine da goluri. Mai sunt 9 meciuri, asta cred ca e mentalitatea corecta. Sunt fericit, dar e primul meci, mai sunt 9", a spus Ianis la PRO TV.

Imediat dupa ce a marcat, Hagi a fugit spre banca si l-a luat in brate pe Radoi.

Ianis a vrut sa arate ca nu e niciun conflict intre el si Mirel. Mijlocasul e convins ca Romania va fi la Mondialul din Qatar, din 2022:

"E mult de cand Romania n-a fost la Mondial. Credem foarte mult in calificare, suntem pozitivi si credem ca putem sa mergem acolo, in Qatar. Am vrut sa arat lumii ca intre mine si Mister n-a fost niciodata nimic, s-a spus ca a fost un conflict... Istoria noastra e mult mai lunga, am avut succes impreuna, am vrut sa arat ca intre mine si el nu e nimic, cam atat. A fost o surpriza cand a venit la stadion, nu ne asteptam, dar a fost un impuls. Chiar inainte de meci, sa avem antrenorul cu noi a contat. Rolul meu pe teren este sa fac diferenta, imi place mereu sa fiu acolo cand echipa are nevoie de mine!"