Gabi Tamas a DAT DE PAMANT cu jucatorii lui Mirel Radoi! "Nu merita sa imbrace tricoul nationalei! Daca erau 11 de Radoi in teren, era altceva!"

Romania a fost invinsa de Norvegia cu 4-0 in a treia etapa din Nations League.

La finalul meciului dintre Turris Turnu Magurele si "U" Cluj, Gabi Tamas i-a criticat pe jucatorii lui Mirel Radoi.

"Nu vreau sa intru in polemici si in discursuri si in critici. Pacat ca am pierdut cu scorul acela, sunt nationalist si sunt roman si imi pare rau. Viata merge inainte, trebuie sa invatam din greseli. Nu gasesc nicio explicatie nici pentru ce se intampla in fotbalul romanesc, asa ca nu ma intrebati. Probabil liga noastra este cam slaba. Sau foarte slaba. Si din cauza asta nu mai ajung jucatorii sa joace la echipele mari, unde au jucat inainte.

Este lipsa de valoare daca jucatorii de la ora actuala din campionatul intern sau cei care se transfera, nu se mai transfera cum se transferau candva Mutu, Chivu, Lobont, Contra, Popescu, Hagi si inseamna ca nivelul este foarte slab.

Mirel Radoi si-a asumat o vina, dar eu zic ca nu este vina lui. Nu exista jucatori ca Mirel Radoi. Daca erau 11 de Mirel Radoi in teren, era altfel rezultatul. Noi trebuia sa mergem acolo, mai ales cu Norvegia si Islanda, sa ne batem, nu sa... Ma doare cand nu mai vad foamea asta de fotbal, de rezultate. Iti dai seama ca ma doare. Eu, saracul de mine, cand am plecat cu Tibi Ghioane de la Brasov si dormeam prin Pro Rapid prin sala si alergam ca nebunii sa ajungem fotbalisti... Nu mai este acum foamea aia.

Nici nu vreau sa ma gandesc la ce este acum. Sa fie sanatosi! Daca lor le convine cum sunt si cum arata, le urez bafta, sanatate. Dar sa nu mai imbrace tricoul nationalei! La asemenea rezultate, va dati seama ca nu trebuie sa il mai imbrace", a declarat Gabi Tamas.