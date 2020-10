Cornel Dinu desfiinteaza doi titulari din echipa lui Radoi: "Fereasca Dumnezeu sa-l pui sa inchida si o usa de banca, ca e devalorizat tot"

Romania a pierdut in fata Norvegiei cu 0-4.

Cornel Dinu nu a fost de acord cu alegerile facute de Mirel Radoi si i-a criticat pe Alexandru Cretu si pe Alex Mitrita. Cretu, jucator legitimat la Maribor, a debutat pentru Romania in egalul cu Irlanda de Nord, scor 1-1. El a avut o evolutia slaba in meciul cu Norvegia si nu a scapat de critica "Procurorului".

"Cretu este un fel dupa chipul si asemanarea lui Radoi, un inchizator pe-acolo, asa, care, ma rog, fereasca Dumnezeu sa-l pui sa inchida si o usa de banca, ca e devalorizat tot, s-a ales praful", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

Mitrita a fost si el titular, dar nu a reusit nimic notabil si a fost ironizat de fostul antrenor roman.

"Mitrita e mai mult un hopa-mitrita decat un jucator de fotbal, la ora actuala. Schimbi 7 jucatori fara nicio logica, pentru ca in momentul in care joci cu o echipa la fel de puternica, din punct de vedere fizic si al blocajului, pentru ca in majoritatea momentelor norvegienii ti-au facut presionare, pressing chiar", a spus fostul jucator de la Dinamo.

Pentru nationala lui Mirel Radoi urmeaza meciul cu Austria care va fi transmis in direct de PRO TV, miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45.