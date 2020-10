Critici pentru Radoi din partea lui Dorinel Munteanu: "Nu poti face asta! Nu stiu la ce s-a gandit!" Care a fost principala EROARE a selectionerului

Dorinel Munteau a vorbit despre dezastrul din Norvegia si erorile care au dus la scorul umilitor.

Fostul international roman a comentat prestatia Romaniei din deplasarea cu Norvegia si a criticat deciziile luate de Mirel Radoi. Dorinel Munteanu nu este de acord cu numarul mari de schimbari din 'primul 11' pe care selectionerul l-a facut in meciul cu Norvegia.

"Cam toti jucatorii au fost sub nivelul lor, atat individual, cat si la nivelul echipei. Din punctul meu de vedere, nu poti sa schimbi sapte jucatori, pentru ca nu ai omogenitate, greselile sunt foarte mari, nu poti sa creezi automatisme. In afara de Tatarusanu, niciunul nu a iesit in evidenta, insa eu nu l-as fi schimbat pe Ianis Hagi. Sapte schimbari sunt exagerate, nu stiu la ce s-a gandit selectionerul. Eu le-as fi dat credit acelorasi jucatori (n.r. din meciul cu Islanda) pentru a putea sa-si repare greselile", a spus Dorinel Munteanu pentru ProSport.

