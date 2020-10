Prima reactie din partea FRF dupa UMILINTA cu Norvegia si declaratiile resemnate ale selectionerului Radoi: "Sufera foarte mult!" Raspuns dupa ATACUL lui Prunea

Din articol Raspuns pentru Florin Prunea

Federatia Romana de Fotbal a oferit prima reactie dupa infrangerea umilitoare cu Norvegia, 4-0.

Declaratiile selectionerului de la finalul meciului au surprins pe toata lumea din cauza dezamagirii si resemnarii care puteau fi citite pe chipul lui Mirel Radoi.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita a oferit prima reactie legata de declaratiile resemnate ale lui Radoi si starea in care se afla acesta dupa infrangerea in fata nationalei lui Haaland.

"L-am sunat acum o jumatate de ora, plecau spre aeroport. I-am spus ca asta nu e nici prima, nici ultima dezamagire pe care o va trai ca antrenor. Sa retina un singur lucru: ca e un antrenor foarte bun, antrenor dupa care peste cativa ani ne-am putea uita asa cum ne uitam dupa altii care nu mai sunt in tara si lucreaza pe alte meleaguri.

E un tip tare, dar care sufera foarte mult, din cauza asta senzatia de o eventuala renuntare sau o aparenta intentie de a renunta. Sufera enorm! L-am vazut si dupa meciul cu Danemarca U21, cand a pierdut in preliminariile EURO U21. L-am intrebat cata viata crede ca va avea daca traieste astfel toate meciurile pierdute.

Din partea mea, are sprijin total, asa cum au avut toti antrenorii de pana acum. Declaratiile sunt facute pe un fond de suparare. Traieste prea intens aceste momente. Stati linistiti, Mirel e tare, merge mai departe", a spus Mihai Stoichita pentru Digi Sport.



Raspuns pentru Florin Prunea

Mihai Stoichita a profitat de ocazie pentru a-i raspunde si lui Florin Prunea, care a lansat un atac dur in urma infrangerii cu Norvegia. Fostul presedinte a lui Dinamo a declarat ca cel care se ocupa de convocari la nationala ar fi chiar Stoichita.

Presedintele Comisiei Tehice a FRF a avut un raspuns transant pentru Prunea.



"Am vazut ca eu sunt cel care face selectiile, eu aduc jucatorii la lotul national, inseamna ca sunt important. Din pacate, nu aduc eu jucatorii. Chiar daca am o alta parere, nu o impun. Dau un sfat, ca asa e normal. Responsabilitatea principala in final este a antrenorului, nu a celui care este superior ierarhic intr-o schema a FRF. La noi, libertatea este absoluta pentru deciziile antrenorului", a adaugat Stoichita.