Scenariu incredibil pentru nationalele Romaniei! Pleaca Radoi si Mutu impreuna in Arabia?

In functie de rezultatele inregistrate pana la finalul acestui an, cei doi selectioneri pot face echipa la Tokyo sau pot prelua o echipa de club in zona Golfului Persic.

In august 2019, Mirel Radoi si Adrian Mutu au fost admisi la cursurile licentei UEFA Pro, examenul final urmand sa aiba loc spre finalul anului 2020. Programarea modulelor cursurilor a fost intarziata usor de pandemia de coronavirus, dar cei doi urmeaza sa primeasca in curand cea mai valoroasa calificare disponibila in meseria de antrenor.

Desi a avut succes la nationala de tineret, cu care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019, si a inceput bine mandatul la reprezentativa de seniori (1-1 cu Irlanda de Nord si 3-2 cu Austria), Radoi a inceput sa fie contestat dupa infrangerea cu Islanda (1-2) si ratarea calificarii la Euro 2020, dar si dupa dezastrul din meciul cu Norvegia (0-4). De asemenea, cu Mutu pe banca, Romania U21 a invins lejer Finlanda (3-1) si Malta (3-0), dar a pierdut cel mai important meci al toamnei, 0-1 cu Ucraina, iar sansele de calificare directa la Euro 2021 s-au diminuat considerabil.

Radoi mai are la dispozitie partidele cu Austria (14 octombrie), Norvegia (15 noiembrie) si Irlanda de Nord (18 noiembrie), pentru a imbuna criticii, in timp ce Mutu trebuie sa obtina 6 puncte din meciurile cu Malta (13 octombrie) si Danemarca (17 noiembrie) pentru a spera ca poate prinde un loc secund in grupa care sa califice la Euro 2021. In cazul unor rezultate bune, ei pot face pentru prima data echipa la Jocurile Olimpice, acolo unde Romania nu a mai ajuns din 1964.

In urma stricarii atmosferei in jurul echipelor nationale, revin in actualitate zvonurile care ii dadeau plecati pe cei doi in fotbalul arab. Mirel Radoi a jucat timp de sase ani la Al Hilal (Arabia Saudita), Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Al Ahli (Emiratele Arabe Unite) si Al Arabi (Qatar), iar in 2016, dupa plecarea de la FCSB, el a anuntat ca vrea sa se mute definitiv la Dubai, intorcandu-se apoi doar pentru a-si revigora cariera de antrenor si pentru a-si termina studiile. Chiar in urma cu o luna, selectionerul spunea ca "nu imi doresc sa mai raman 3-4 ani la echipa nationala, chiar si acum fierb cu nerabdare sa antrenez o echipa de club".

Adi Mutu a antrenat in Emiratele Arabe Unite, pe Al Wahda U21, simtindu-se foarte bine in luxul din Dubai, impreuna cu sotia sa, Sandra. El viseaza sa ajunga sa antreneze intr-o zi Fiorentina. Pana atunci, "Briliantul" este aproape sa obtina calificarea necesara si ar putea sa se realizeze financiar, cu o aventura prelungita in Golful Persic, dupa o cariera de jucator zbuciumata, in care nu a fost zgarcit cu cheltuielile.

De asemenea, in cazul acceptarii unor oferte din tarile arabe, cei doi ar putea castiga de peste 10 ori mai mult decat din contractele cu FRF, Radoi fiind remunerat cu 20.000 de euro pe luna si Mutu cu doar 5.000 de euro pe luna. In acest parteneriat, Radoi ar veni cu o imagine foarte buna in campionatele respective, cu relatiile si cu o fina cunoastere a fotbalului din zona Golfului, in timp ce Mutu are notorietate internationala, fiind unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti din istoria Romaniei.