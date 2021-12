Presiune pe noul selecționer? "Jucătorii naționalei sunt foarte buni! Noul antrenor trebuie să facă doar asta"

Mircea Rădulescu (80 ani) a fost selecționer U21 și de seniori al României (1991-1992), a pregătit Egiptul, Siria și Algeria, a fost "secund" al "tricolorilor" (1981-1985) și principal al reprezentativei olimpice (1988-1990) și a antrenat echipele de club Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, Rapid, Club Africain Tunis și FC Voluntari. Fost director al Școlii de Antrenori din cadrul FRF, între 2001 și 2014, cel alintat "Riciu" sau "Domn profesor" a fost ultima dată șeful centrului de copii și juniori de la FC Voluntari. Tehnicianul crede că viitorul selecționer al României trebuie doar să cristalizeze un prim "11" al "tricolorilor", să ofere stabilitate și să grăbească omogenizarea.

"Ne aflăm cu echipa națională într-un moment bun"

"Noi ne aflăm cu echipa națională într-un moment bun, în ciuda ratării calificărilor la Euro 2020 și CM 2022. Cosmin Contra și Mirel Rădoi au rulat mulți jucători, așa că avem o evaluare a fondului de jucători români cu pretenții de a juca în echipa națională. Încluzând-i și pe vârfurile de la U21, cred că avem 40-50 de fotbaliști pe lista de convocări. O să surprind pe mulți, dar jucătorii avuți acum la dispoziție de România sunt foarte buni. Eu am mare încredere în potențialul și talentul jucătorilor noștri, apți de a performa la nivel internațional. Alți se califică la turnee finale cu un fond de selecție mult mai slab.

Noi avem nevoie de un antrenor, care, plecând de la acest fond de jucători buni, dătători de speranțe în direcția marii performanțe, să se plieze pe profilul lor și să scoată potențialul maxim din echipă. Cred că avem un lot care să ne permită să alcătuim o echipă valoroasă și victorioasă. Am schimbat generațiile, acum cred că avem șanse mari să ne calificăm la Euro 2024.

Eu am fost antrenorul echipei naționale în preliminariile Euro 1992. Nu am preluat naționala de la început, l-am înlocuit pe Gheorghe Constantin după startul calificărilor, nu am mai pierdut niciun meci. Ne mai trebuia un punct la Sofia, dar am făcut egal cu Bulgaria, în ultimul meci din grupă. Am preluat o echipă națională formată, pe scheletul 'Generației de Aur'. Eu am încercat să nu stric lucrurile bune pe care le găsisem la națională, am adăugat doar câteva chestiuni mărunte în privința tacticii, selecției și a pregătirii meciurilor.

"Stabilitate înseamnă ca fanii să știe șapte-opt titulari de bază"

În momentul de față, echipa națională nu e o echipă la care să adaugi doar mărunțișuri, dar munca grea a fost făcută. S-a făcut o selecție de bază, avem o imagine de ansamblu, iar noul selecționer trebuie să aducă stabilitate și omogenitate. Ai cu cine să alcătuiești un schelet al naționalei. Stabilitate înseamnă ca fanii să știe șapte-opt titulari de bază, pe care în acest moment nu îi pot numi cu ușurință. Asta trebuie să facă viitorul antrenor.

Rădoi a fost criticat că a schimbat formula de start de la meci la meci, că nu a exista o stabilitate. Echipa a fost schimbată masiv de la meci la meci și de la acțiune la acțiune. Eu cred că am trecut de etapa aia, acum trebuie să restrângem numărul jucătorilor convocați și să avem un prim '11' stabil.

În perioada când atingeau semifinalele cupelor europene, Steaua, Dinamo și Craiova dădeau grupuri masive de jucători la națională, poate acum și de asta e foarte greu să alcătuim un schelet de la singură echipă, pe care să lucrăm. CFR Cluj, campioana din ultimii 4 ani, abia are doi-trei jucători selecționabili, au foarte mulți străini și mulți 'bătrâni'.

"Dacă nu e Hagi, atunci avem nevoie de cel mai experimentat, adică de Dan Petrescu"

Cu Adrian Mutu am colaborat la FC Voluntari, pe Dan Petrescu și Edi Iordănescu îi știu de la Școala de Antrenori. Dintre cei trei, cred că avem nevoie de cel mai experimentat, adică de Dan Petrescu. Cea mai bună variantă ar fi fost Gică Hagi și îmi pare rău că nu s-a ajuns la o înțelegere cu el. Îi va veni din nou rândul, mai târziu decât trebuie. Dar nu prea devreme, cum i-a venit în 2001, când nu era pregătit. Atunci i s-a întâmplat o supărare, insuficient dezvoltată de mass-media, dispariția lui de la echipa națională a fost trecută sub tăcere. S-a întâmplat ceva care nu i-a convenit, nu îmi permit să dezvolt, pentru că nu aș face decât să torn niște benzină pe foc", a precizat Mircea Rădulescu pentru Sport.ro.