Secretul Voluntariului e că nu există niciun secret. "Rezultatele pot fi explicate de cei care cunosc 'laboratorul' "

Mircea Rădulescu (80 ani) a fost selecționer U21 (1988-1990) și de seniori al României (1991-1992), a pregătit Egiptul, Siria și Algeria, a fost "secund" al "tricolorilor" (1981-1985) și principal al reprezentativei olimpice (1980-1981) și a antrenat echipele de club Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, Rapid, Club Africain Tunis și FC Voluntari.

Fost director al Școlii de Antrenori din cadrul FRF, între 2001 și 2014, cel alintat "Riciu" sau "Domn profesor" a fost mulți ani șeful centrului de copii și juniori de la FC Voluntari, care îi poartă acum numele, a ajutat la consolidarea locului clubului în Liga 1 și a fost antrenor principal în acte, în 2015.

Încă de acum șase ani, el spunea că clubul ilfovean are potențial de creștere și de calificare în play-off, deși echipa se lupta atunci pentru salvarea de la retrogradare. Parcursul excelent din acest an, când echipa iernează pe locul al treilea în Liga 1 și a atins semifinalele Cupei României, îi dă dreptate antrenorului octogenar.

"Conducerea a imprimat o linie de echilibru, nu s-a schimbat masiv lotul"

"Nu există un secret al parcursului bun pentru FC Voluntari din acest sezon. Secretul este că nu există secrete. Conducerea a imprimat o linie de echilibru, a stabilizat relațiile în club, a știut să stingă conflictele care puteau să apară și care au fost distructive la alte cluburi. Au un antrenor pasionat și profesionist, fondul de jucători este bun. Un alt ingredient este că nu s-a mai schimbat masiv lotul. În Liga 1 există o problemă mare, atunci când există o fluctuație mare de jucători, care nici nu au o valoare strălucită. Când există valoare mare, omogenizarea e o problemă mai ușor de rezolvat, dar la noi e o problemă și cu valoarea, și cu omogenitatea loturilor.

Sezonul Voluntariului poate fi explicat doar de cei care cunosc 'laboratorul' clubului. Am fost implicat aproape 10 ani în munca fotbalistică de la Voluntari, am construit academia, am ținut legătura și cu antrenorii care au fost la echipa de seniori, am fost și antrenor principal, suplinind faptul că Dinu Todoran și Daniel Pancu nu aveau atunci licența PRO. Conducerea m-a rugat să fiu alături de ei, ca să poată să-și facă treaba.

"Conducerea orașului a tăcut și a făcut, a știut să aleagă oamenii potriviți"

Am fost optimist în privința progresului echipei, pentru că am văzut cu câtă seriozitate și cu câtă determinare s-a lucrat. Primarul nu a vrut să se facă văzut în mass-media, ca alții. Conducerea orașului a tăcut și a făcut, a știut să aleagă oamenii potriviți și să asigure fondurile pentru niște cheltuieli, care la fotbal sunt destul de mari și foarte greu de acoperit. FC Voluntari a cucerit Cupa României și Supercupa României, nivelul următor pentru club înseamnă să se califice în play-off și în cupele europene. Sunt șanse foarte mari să rămână în primele șase. Sigur, au mai fost surprize, precum Viitorul, Oțelul sau Urziceni, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.

"Să rămână cu piciorele pe pământ. Rezultatele au fost posibile într-un campionat de fotbal sărac"

Rezultatele au fost posibile într-un campionat de fotbal sărac și cu un nivel sportiv mediocru, care nu a reușit să facă față unor cerințe internaționale - naționala nu a reușit să se califice la Euro 2020 și CM 2022, iar echipele de club au avut prestații foarte slabe în cupele europene. Deocamdată, suntem pe locul trei într-un campionat modest, iar la prezența în play-off încă aspiră și echipele de pe locurile 9-10. Dacă ridicăm capul mai sus și vrem să vedem Europa de aproape, lucrurile sunt destul de îngrijorătoare. Dar am încredere în cei din club că rămân cu picioarele pe pământ și vor munci la fel de bine ca până acum", a declarat Mircea Rădulescu pentru Sport.ro.