Petrescu, despre posibilitatea de a prelua echipa națională: „Am o clauză de reziliere pe care oricine și-o permite!”

Campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022 s-a încheiat. Iar din păcate, România nu a reușit să obțină locul doi în Grupa J, care îi putea asigura locul în baraj.

Dezamăgit de faptul că echipa națională a terminat pe locul 3, la un punct în spatele Macedoniei de Nord, Mirel Rădoi a declarat că nu va mai continua în funcția de selecționer. Cu toate că Mihai Stoichiță dorește să meargă pe mâna lui și pentru campania de calificare pentru Euro 2024.

Propus de Mircea Rednic la echipa națională, Dan Petrescu a dezvăluit că nu a fost contactat de nimeni din cadrul Federației. De asemenea, antrenorul CFR-ului a precizat că clauza de reziliere nu este un obstacol pentru a prelua naționala României.

Petrescu: „Am fost liber șase luni, n-am fost sunat”

„Am fost antrenor liber șase luni, n-am fost sunat. Am venit de trei luni la CFR, n-am fost sunat de nimeni. Pe ei (n.r. – conducerea FRF) trebuie să-i întrebați, nu pe mine. Celor care mă propun le mulțumesc, înseamnă că au încredere în mine, dar nu decid ei cine va fi selecționer. Va decide Federația și, din ce am înțeles, va rămâne același antrenor. Nu știu ce să zic dacă va rămâne Mirel Rădoi.

Campania de calificare a fost un eșec, așa o caracterizez. Când s-a lăsat de fotbal generația noastră, am spus: 'O să vă fie dor de noi, 20 de ani nu ne calificăm'. Dar cred că am greșit, vor fi 30 sau 40 de ani. Va fi foarte greu să mai ajungem la Mondial, când în grupă cu Macedonia și Armenia nu poți să te califici de pe locul doi. E deranjant, dar asta e situația, trebuie să acceptăm. Nu știu ce trebuie să se întâmple, dar o grupă mai ușoară n-o să mai avem pentru un Campionat Mondial.

Da, am clauză de reziliere. Oricine și-o permite, nu e așa de mare. Când voi primi o ofertă, vă dau cuvântul meu de onoare că vă spun. În momentul de față, vreau să mă focusez 100% la CFR, să încerc să scot maximum”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.