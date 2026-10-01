Pe cine a dat vina Gică Hagi după umilința 2-4 cu Bosnia: „De asta am pierdut”

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi a explicat principalul motiv pentru înfrângerea cu Bosnia: „Asta cred”

Selecționerul naționalei României a fost întrebat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Polonia despre eșecul de pe teren propriu în fața Bosniei.

Gică Hagi a explicat că principala problemă a echipei sale a fost apărarea, dar a puncta și că unul dintre „vinovați” a fost „al 12-lea jucător”, referind-se la lipsa publicului de pe Arena Națională, din cauza interdicției primite de echipa României.

„Eu cred că am alergat, Bosnia a făcut-o mai mult ca noi. Echipa a făcut 118 km, dacă nu greșesc, dar ei mai mult decât noi. Eu cred că nu ne-am apărat cum trebuie, de asta am pierdut. Cred că ne-au lipsit suporterii 100%. Una e să joci cu suporterii și alta fără.

Ne-a lipsit al 12-lea jucător, care era fundamental pentru noi. Suporterii hrănesc jucătorii. Una e să vezi stadionul plin, să știi că se uită oameni la tine, ai motivație. Noi am jucat ca un meci în deplasare, dar asta nu e o scuză. Am făcut greșelile noastre. Toată echipa nu s-a apărat bine”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de dinaintea meciului cu Polonia.