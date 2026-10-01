Pe cine a dat vina Gică Hagi după umilința 2-4 cu Bosnia: „De asta am pierdut”

Pe cine a dat vina Gică Hagi după umilința 2-4 cu Bosnia: „De asta am pierdut” Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a numit marea problemă pe care au avut „tricolorii” în meciul cu Bosnia.

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România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi a explicat principalul motiv pentru înfrângerea cu Bosnia: „Asta cred”

Selecționerul naționalei României a fost întrebat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Polonia despre eșecul de pe teren propriu în fața Bosniei.

Gică Hagi a explicat că principala problemă a echipei sale a fost apărarea, dar a puncta și că unul dintre „vinovați” a fost „al 12-lea jucător”, referind-se la lipsa publicului de pe Arena Națională, din cauza interdicției primite de echipa României.

„Eu cred că am alergat, Bosnia a făcut-o mai mult ca noi. Echipa a făcut 118 km, dacă nu greșesc, dar ei mai mult decât noi. Eu cred că nu ne-am apărat cum trebuie, de asta am pierdut. Cred că ne-au lipsit suporterii 100%. Una e să joci cu suporterii și alta fără.

Ne-a lipsit al 12-lea jucător, care era fundamental pentru noi. Suporterii hrănesc jucătorii. Una e să vezi stadionul plin, să știi că se uită oameni la tine, ai motivație. Noi am jucat ca un meci în deplasare, dar asta nu e o scuză. Am făcut greșelile noastre. Toată echipa nu s-a apărat bine”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de dinaintea meciului cu Polonia.

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Gică Hagi, întrebat de polonezi dacă meciul de mâine e decisiv pentru postul său

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a fost întrebat de reporterii polonezi dacă meciul de la Varșovia ar putea fi decisiv și pentru postul său, așa cum este cazul selecționerului Poloniei, Jan Urban (64 de ani).

"Diferența e că eu sunt nou (n.r - spre deosebire de selecționerul Poloniei, Jan Urban). Nu știu, nu se știe niciodată în fotbal. Nici în viață nu se știe ce va fi mâine. Eu știu unde trebuie să ajung. Știu drumul meu, știu care e. E legat de multă muncă", a fost răspunsul lui Gică Hagi.

Hagi a continuat și a spus că nu va mai vorbi de câștigarea grupei din Liga Națiunilor, așa cum a făcut-o înaintea acestei acțiuni.

"Nu m-am născut cel mai bun, dar pot să devin cel mai bun. Aceasta e filosofia mea, pe ea merg. Voi munci în direcția asta. Sper ca în calitate de selecționer să fac România să joace un fotbal mult mai bun.

Nu mai zic că vreau să câștig grupa. Am vorbit înainte și degeaba. Așa că luăm fiecare meci în parte. Am învățat ceva", a mai spus Hagi.

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